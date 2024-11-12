В Кургане разгорелся конфликт в мэрии, вызванный новым временно исполняющим обязанности главы города Антоном Науменко. Стороны разделились на два лагеря: одни поддерживают Науменко, другие критикуют его подход к управлению. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из политической сферы.
Сторонники Науменко утверждают, что он не покидает мэрию и много работает. «Он очень много работает, почти ночует в мэрии. При этом ему тяжело, но он молодец», — делятся мнениями инсайдеры из администрации.
Однако противники Науменко считают, что его главная задача — формирование команды, и в этом он явно не справляется. Критики якобы даже придумали для него прозвище, созвучную со словом «недоумение», намекая на его неэффективность в роли мэра. «Споры идут горячие», — отмечают в администрации, подчеркивая накал обсуждений.
Науменко оказался в непростой ситуации: с одной стороны, он стремится наладить работу мэрии, с другой — сталкивается с недовольством и уходом сотрудников. Инсайдеры утверждают, что конфликт внутри команды может негативно сказаться на дальнейшей работе и имидже городской власти.
Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу мэрии Кургана. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.
Антон Науменко занимает должность врип мэра Кургана с мая 2024 года. Раньше он работал в правительстве региона и был известен в мире хоккея. Сейчас он является основным претендентом на пост мэра Кургана. Документы на участие он подал 21 октября, в последний день приема заявок.
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