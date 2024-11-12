12 ноября 2024

Мэрия Кургана поделилась на два лагеря из-за врип мэра Науменко. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отношение к врип мэра Антону Науменко оказалось двояким
Отношение к врип мэра Антону Науменко оказалось двояким Фото:

В Кургане разгорелся конфликт в мэрии, вызванный новым временно исполняющим обязанности главы города Антоном Науменко. Стороны разделились на два лагеря: одни поддерживают Науменко, другие критикуют его подход к управлению. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из политической сферы. 

Сторонники Науменко утверждают, что он не покидает мэрию и много работает. «Он очень много работает, почти ночует в мэрии. При этом ему тяжело, но он молодец», — делятся мнениями инсайдеры из администрации.

Однако противники Науменко считают, что его главная задача — формирование команды, и в этом он явно не справляется. Критики якобы даже придумали для него прозвище, созвучную со словом «недоумение», намекая на его неэффективность в роли мэра. «Споры идут горячие», — отмечают в администрации, подчеркивая накал обсуждений.

Науменко оказался в непростой ситуации: с одной стороны, он стремится наладить работу мэрии, с другой — сталкивается с недовольством и уходом сотрудников. Инсайдеры утверждают, что конфликт внутри команды может негативно сказаться на дальнейшей работе и имидже городской власти.

Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу мэрии Кургана. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария. 

Антон Науменко занимает должность врип мэра Кургана с мая 2024 года. Раньше он работал в правительстве региона и был известен в мире хоккея. Сейчас он является основным претендентом на пост мэра Кургана. Документы на участие он подал 21 октября, в последний день приема заявок. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Курганистан» — у нас всегда свежие события Кургана и Курганской области. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане разгорелся конфликт в мэрии, вызванный новым временно исполняющим обязанности главы города Антоном Науменко. Стороны разделились на два лагеря: одни поддерживают Науменко, другие критикуют его подход к управлению. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из политической сферы.  Сторонники Науменко утверждают, что он не покидает мэрию и много работает. «Он очень много работает, почти ночует в мэрии. При этом ему тяжело, но он молодец», — делятся мнениями инсайдеры из администрации. Однако противники Науменко считают, что его главная задача — формирование команды, и в этом он явно не справляется. Критики якобы даже придумали для него прозвище, созвучную со словом «недоумение», намекая на его неэффективность в роли мэра. «Споры идут горячие», — отмечают в администрации, подчеркивая накал обсуждений. Науменко оказался в непростой ситуации: с одной стороны, он стремится наладить работу мэрии, с другой — сталкивается с недовольством и уходом сотрудников. Инсайдеры утверждают, что конфликт внутри команды может негативно сказаться на дальнейшей работе и имидже городской власти. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу мэрии Кургана. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.  Антон Науменко занимает должность врип мэра Кургана с мая 2024 года. Раньше он работал в правительстве региона и был известен в мире хоккея. Сейчас он является основным претендентом на пост мэра Кургана. Документы на участие он подал 21 октября, в последний день приема заявок. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...