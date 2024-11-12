Жителей микрорайона Чурилово в Челябинске напугал мужчина, гуляющий с топором. Они предупредили охрану местных учебных заведений о возможной опасности.
«На Конструктора Духова замечен подозрительный мужчина, в первый день был замечен в подъезде с пивом и топором. Сегодня заметили его опять и опять с топором, видели его дети по пути в школу», — рассказали жители микрорайона в сообществе «В Чурилово» в соцсети «ВКонтакте».
Авторы публикации отметили, что вызвали сотрудников правоохранительных органов, но к тому времени мужчина скрылся. Кроме того, они предупредили охрану местной школы о возможной опасности. Челябинцы просят других жителей быть внимательными и при появлении мужчины сообщать в полицию.
В комментариях к публикации соседи узнали мужчину и сообщили его примерный адрес. Жители микрорайона рассказали, что этот мужчина не впервые ходит по улицам с топором. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе городской полиции. Ответ будет опубликован сразу после получения.
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