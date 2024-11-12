Челябинцев напугал мужчина, гуляющий с топором. Фото

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Ремонтные работы на магистральном водоводе. Магнитогорск, топор, пень
Мужчину с топором не раз встречали на улице и в подъезде Фото:

Жителей микрорайона Чурилово в Челябинске напугал мужчина, гуляющий с топором. Они предупредили охрану местных учебных заведений о возможной опасности.

«На Конструктора Духова замечен подозрительный мужчина, в первый день был замечен в подъезде с пивом и топором. Сегодня заметили его опять и опять с топором, видели его дети по пути в школу», — рассказали жители микрорайона в сообществе «В Чурилово» в соцсети «ВКонтакте».

Авторы публикации отметили, что вызвали сотрудников правоохранительных органов, но к тому времени мужчина скрылся. Кроме того, они предупредили охрану местной школы о возможной опасности. Челябинцы просят других жителей быть внимательными и при появлении мужчины сообщать в полицию.

В комментариях к публикации соседи узнали мужчину и сообщили его примерный адрес. Жители микрорайона рассказали, что этот мужчина не впервые ходит по улицам с топором. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе городской полиции. Ответ будет опубликован сразу после получения.

Мужчина регулярно гуляет с топором
Мужчина регулярно гуляет с топором

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Жителей микрорайона Чурилово в Челябинске напугал мужчина, гуляющий с топором. Они предупредили охрану местных учебных заведений о возможной опасности. «На Конструктора Духова замечен подозрительный мужчина, в первый день был замечен в подъезде с пивом и топором. Сегодня заметили его опять и опять с топором, видели его дети по пути в школу», — рассказали жители микрорайона в сообществе «В Чурилово» в соцсети «ВКонтакте». Авторы публикации отметили, что вызвали сотрудников правоохранительных органов, но к тому времени мужчина скрылся. Кроме того, они предупредили охрану местной школы о возможной опасности. Челябинцы просят других жителей быть внимательными и при появлении мужчины сообщать в полицию. В комментариях к публикации соседи узнали мужчину и сообщили его примерный адрес. Жители микрорайона рассказали, что этот мужчина не впервые ходит по улицам с топором. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе городской полиции. Ответ будет опубликован сразу после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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