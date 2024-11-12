Челябинцев напугал мужчина, гуляющий с топором. Фото

12 ноября 2024 в 15:58 Размер текста - 17 +

Мужчину с топором не раз встречали на улице и в подъезде Фото: Илья Московец © URA.RU Жителей микрорайона Чурилово в Челябинске напугал мужчина, гуляющий с топором. Они предупредили охрану местных учебных заведений о возможной опасности. «На Конструктора Духова замечен подозрительный мужчина, в первый день был замечен в подъезде с пивом и топором. Сегодня заметили его опять и опять с топором, видели его дети по пути в школу», — рассказали жители микрорайона в сообществе «В Чурилово» в соцсети «ВКонтакте». Авторы публикации отметили, что вызвали сотрудников правоохранительных органов, но к тому времени мужчина скрылся. Кроме того, они предупредили охрану местной школы о возможной опасности. Челябинцы просят других жителей быть внимательными и при появлении мужчины сообщать в полицию. В комментариях к публикации соседи узнали мужчину и сообщили его примерный адрес. Жители микрорайона рассказали, что этот мужчина не впервые ходит по улицам с топором. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе городской полиции. Ответ будет опубликован сразу после получения. Мужчина регулярно гуляет с топором В Чурилово, vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителей микрорайона Чурилово в Челябинске напугал мужчина, гуляющий с топором. Они предупредили охрану местных учебных заведений о возможной опасности. «На Конструктора Духова замечен подозрительный мужчина, в первый день был замечен в подъезде с пивом и топором. Сегодня заметили его опять и опять с топором, видели его дети по пути в школу», — рассказали жители микрорайона в сообществе «В Чурилово» в соцсети «ВКонтакте». Авторы публикации отметили, что вызвали сотрудников правоохранительных органов, но к тому времени мужчина скрылся. Кроме того, они предупредили охрану местной школы о возможной опасности. Челябинцы просят других жителей быть внимательными и при появлении мужчины сообщать в полицию. В комментариях к публикации соседи узнали мужчину и сообщили его примерный адрес. Жители микрорайона рассказали, что этот мужчина не впервые ходит по улицам с топором. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе городской полиции. Ответ будет опубликован сразу после получения.