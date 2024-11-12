В Ноябрьске трехдневный снегопад засыпал дороги

Десятки единиц техники вышли для уборки снега в Ноябрьске
В Ноябрьске (ЯНАО) над устранением снежных завалов на дорогах работают десятки единиц техники. До этого в городе три дня шел снег, сообщил глава администрации Алексей Романов.
«Последствия снегопадов, которые шли в течение трех суток, техника продолжает устранять. Сегодня на улицах города работает 27 единиц спецтехники днем и 11 в ночную смену», — написал Алексей Романов в telegram-канале.
Снег чистят как на главных магистралях и дороге в аэропорт, так и в парках, скверах и отдаленных районах. Скоро техника должна приступить к уборке внутридворовых пространств и проездов.
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