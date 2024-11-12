В Ноябрьске трехдневный снегопад засыпал дороги

Десятки единиц техники работают над расчисткой снежных завалов в Ноябрьске
© Служба новостей «URA.RU»
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Десятки единиц техники вышли для уборки снега в Ноябрьске
Десятки единиц техники вышли для уборки снега в Ноябрьске Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) над устранением снежных завалов на дорогах работают десятки единиц техники. До этого в городе три дня шел снег, сообщил глава администрации Алексей Романов.

«Последствия снегопадов, которые шли в течение трех суток, техника продолжает устранять. Сегодня на улицах города работает 27 единиц спецтехники днем и 11 в ночную смену», — написал Алексей Романов в telegram-канале.

Снег чистят как на главных магистралях и дороге в аэропорт, так и в парках, скверах и отдаленных районах. Скоро техника должна приступить к уборке внутридворовых пространств и проездов. 

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В Ноябрьске (ЯНАО) над устранением снежных завалов на дорогах работают десятки единиц техники. До этого в городе три дня шел снег, сообщил глава администрации Алексей Романов. «Последствия снегопадов, которые шли в течение трех суток, техника продолжает устранять. Сегодня на улицах города работает 27 единиц спецтехники днем и 11 в ночную смену», — написал Алексей Романов в telegram-канале. Снег чистят как на главных магистралях и дороге в аэропорт, так и в парках, скверах и отдаленных районах. Скоро техника должна приступить к уборке внутридворовых пространств и проездов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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