Многодетные семьи, пенсионеры и участники СВО станут первыми категориями, которым предоставят жилищные сертификаты в Курской области. Это был один из важных вопросов, который решил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин во время рабочей поездки в регион.
Первостепенно, людей на встрече с вице-премьером и губернатором Курской области Алексеем Смирновым волновали жилищные темы. Как сообщили в аппарате Марата Хуснуллина, жители задавали много конкретных и прикладных вопросов.
«Людей больше всего волновала территория, которая подпадает под получение сертификата. То есть надо сейчас четко определить, какие это населенные пункты, какая территория перед ними. Это первый системный блок вопросов. Второй — когда можно получить сертификаты, на каких условиях и кто имеет первоочередное право их получения», — отметил Марат Хуснуллин.
Как сообщил вице-премьер, решение принимали вместе с жителями — зал поддержал, что это должны быть многодетные семьи, пожилые люди, участники спецоперации. Кроме того, были затронуты и вопросы аренды для тех, кто вынужден был покинуть свои дома и переехать. В первую очередь, вице-премьер указал на то, что многие арендодатели не заключают договоры, чтобы не платить налоги.
«Но также нельзя делать — надо входить все-таки в положение: люди и так приехали без ничего, а он [арендодатель] при этом хочет еще и деньги получить, и налоги не заплатить с этого. Поэтому мы сегодня сказали, что обязательно будем оформлять договоры аренды и платить деньги.
Причем мы договорились, что будем предлагать платить 20 тысяч тем, у кого семья либо не полная, либо до трех детей, и по 40 тысяч, у кого многодетные семьи», — добавил заместитель председателя правительства.
Вице-премьер также обратил внимание на то, что местная администрация будет регулярно проводить встречи с жителями. Кроме того, по его словам необходимо усилить каналы информационной работы, чтобы люди максимально быстро получали необходимые сведения и обратную связь по своим вопросам.
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