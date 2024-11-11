Зачем в России упростили оформление гаражей в собственность

В России сократят число бесхозных гаражей. Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин сообщил, что власти создали все необходимые условия, чтобы россияне стали законными владельцами своей собственности. Эксперты рассказали URA.RU, что оформленный объект легче продать, передать в залог для кредита и это может оживить рынок недвижимости.
«Гаражная амнистия демонстрирует устойчивый спрос среди населения. За три года россияне в упрощенном порядке оформили более 469 тысяч объектов — из них 167 тысячи гаражей и 302 тысячи земельных участков под ними. Это большая и социально значимая работа в интересах людей, которая вносит вклад в обеспечение гражданского оборота рынка недвижимости и, как следствие, в экономику нашей страны», — приводит слова Марата Хуснуллина пресс-служба правительства.
Особой популярностью программа пользуется в Омской, Московской и Тюменской областях. Эти регионы стали лидерами как по числу зарегистрированных гаражей, так и по количеству оформленных земельных участков под ними. Как отметил вице-премьер, раньше со сделками с гаражами и участками были сложности, но сейчас созданы все условия для узаконивания имущества.
По своим критериям программа очень схожа с действующей дачной амнистией, отметил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков. Зарегистрировать свой гараж по упрощенной программе можно до 1 сентября 2026 года.
«У государства всегда есть стремление к тому, чтобы все было упорядочено, учтено и зафиксировано. Во-первых, так власти могут определить, что конкретный гараж принадлежит конкретному человеку, а не бесхозный. И во-вторых, владелец будет платить за собственность налог, который установлен законодательно», — пояснил эксперт.
Он добавил, что упрощенный порядок помогает привлечь больше людей к регистрации своего имущества, ведь, в нем устранены разные бюрократичные трудности. После прекращения программы, если ее не продлят, придется снова пользоваться старыми механизмами поставления на учет.
Гаражная амнистия, помимо пользы для бюджета, помогает и россиянам быть уверенными в завтрашнем дне, отметила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. «Если владельцы гаража захотят продать его, или, например, отдать в качестве залога для кредита или чего-то еще, то оформленные документы в этом очень помогут, так как на руках будет договор аренды земельного участка, либо право собственности на этот земельный участок. Плюс, неоформленные гаражи могут снести, так как за ними не числятся собственники», — добавила Ирина Радченко.
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