Названа одна из причин роста цен на икру

Цены на икру значительно возросли после того, как браконьеры несколько месяцев назад заблокировали сетями речные пути на Киевке в Приморском крае, препятствуя миграции рыбы. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Цены на икру взлетели из-за браконьеров, которые несколько месяцев назад перекрыли в Приморском крае реки сетями и мешали рыбе зайти на нерест из Японского моря», — передает telegram-канал. Отмечается, что местные жители обращались по этому поводу в местное отделение МВД «Партизанский» и Генеральную прокуратуру. Ведомства приняли заявления и начали проверку, однако та не дала никаких результатов.
Одна из основных рек Киевка, перекрытая браконьерами, протекает через Лазовский район и впадает в Японское море. Эта река популярна среди туристов и рыболовов из окрестных населенных пунктов. Злоумышленники установили сети на нескольких участках, полностью блокируя миграцию рыбы, с целью добыть 60 тонн лососевых и 40 тонн икры. Порядочные рыболовы, прибывшие на реку, были вынуждены уходить под угрозами браконьеров.
В результате этой ситуации цены на красную икру к Новому году подскочили на 20%, а по сравнению с концом 2023 года увеличились вдвое. Это связано с уменьшением улова на Дальнем Востоке, Сахалине и Камчатке.
Ранее сообщалось, что в России снижается предложение красной икры на рынке из-за трехкратного сокращения объемов вылова горбуши. Так, в период с августа по сентября 2024 года розничные продажи икры по стране снизились на 8%, в Москве на 14%, по сравнению с 2023 годом.
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