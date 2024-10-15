15 октября 2024

Потребление красной икры оказалось под угрозой в России на фоне падения добычи

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Еда. Екатеринбург, деликатесы, красная икра
Сокращение вылова горбуши сказалось на объемах продажи красной икры Фото:

Из-за трехкратного сокращения объемов вылова горбуши в России наблюдается снижение предложения красной икры на рынке. Рост цен и уменьшение способности удовлетворить потребности покупателей привели к падению спроса на этот продукт.

«В августе—сентябре 2024 года розничные продажи красной икры в России снизились на 8% по сравнению с прошлым годом. В Москве — на 14%», — сообщил «Коммерсант». По сведениям издания, к новогодним праздникам, когда спрос традиционно возрастает, ситуация может ухудшиться из-за исчерпания запасов, сделанных в 2023 году.

Между тем, руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что несмотря на самый низкий за последние 20 лет вылов лососевых рыб, красной икры к Новому году хватит всем. В 2023 году ее удалось получить около 24 тысяч тонн.

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Из-за трехкратного сокращения объемов вылова горбуши в России наблюдается снижение предложения красной икры на рынке. Рост цен и уменьшение способности удовлетворить потребности покупателей привели к падению спроса на этот продукт. «В августе—сентябре 2024 года розничные продажи красной икры в России снизились на 8% по сравнению с прошлым годом. В Москве — на 14%», — сообщил «Коммерсант». По сведениям издания, к новогодним праздникам, когда спрос традиционно возрастает, ситуация может ухудшиться из-за исчерпания запасов, сделанных в 2023 году. Между тем, руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что несмотря на самый низкий за последние 20 лет вылов лососевых рыб, красной икры к Новому году хватит всем. В 2023 году ее удалось получить около 24 тысяч тонн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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