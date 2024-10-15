Потребление красной икры оказалось под угрозой в России на фоне падения добычи

16 октября 2024 в 06:24 Размер текста - 17 +

Сокращение вылова горбуши сказалось на объемах продажи красной икры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из-за трехкратного сокращения объемов вылова горбуши в России наблюдается снижение предложения красной икры на рынке. Рост цен и уменьшение способности удовлетворить потребности покупателей привели к падению спроса на этот продукт. «В августе—сентябре 2024 года розничные продажи красной икры в России снизились на 8% по сравнению с прошлым годом. В Москве — на 14%», — сообщил «Коммерсант». По сведениям издания, к новогодним праздникам, когда спрос традиционно возрастает, ситуация может ухудшиться из-за исчерпания запасов, сделанных в 2023 году. Между тем, руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что несмотря на самый низкий за последние 20 лет вылов лососевых рыб, красной икры к Новому году хватит всем. В 2023 году ее удалось получить около 24 тысяч тонн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за трехкратного сокращения объемов вылова горбуши в России наблюдается снижение предложения красной икры на рынке. Рост цен и уменьшение способности удовлетворить потребности покупателей привели к падению спроса на этот продукт. «В августе—сентябре 2024 года розничные продажи красной икры в России снизились на 8% по сравнению с прошлым годом. В Москве — на 14%», — сообщил «Коммерсант». По сведениям издания, к новогодним праздникам, когда спрос традиционно возрастает, ситуация может ухудшиться из-за исчерпания запасов, сделанных в 2023 году. Между тем, руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что несмотря на самый низкий за последние 20 лет вылов лососевых рыб, красной икры к Новому году хватит всем. В 2023 году ее удалось получить около 24 тысяч тонн.