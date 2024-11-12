В РПЦ заступились за детей мигрантов в России

РПЦ: прием детей мигрантов в школы без знания языка приведет к утрате России
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Прием детей мигрантов в школы РФ значительно изменит природу страны, заявил архиепископ Савва
Прием детей мигрантов в школы РФ значительно изменит природу страны, заявил архиепископ Савва Фото:

Прием детей иностранных граждан без знания языка в российские школы приведет к утрате страны. Однако это не связано с конфликтом между православными и мусульманами, речь идет о демографических процессах и изменении природы РФ. Об этом сообщил заместитель управления делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

«Именно об этом многократно говорил Святейший Патриарх Кирилл: при цивилизационном народозамещении мы утратим Россию. <...> Речь вовсе не идет о конфликте между православными и мусульманами: „У нас исторические исламские общины и в Москве, и в Уфе, и в других местах, и у Патриарха [Московского и всея Руси Кирилла] очень хорошие отношения с руководителями этих общин. Но не о них речь идет, и даже не об отношению к исламу“, — написал в своем telegram-канале архиепископ Савва. По его словам, речь идет о процессах в демографии, которые могут в значительной степени изменить природу России. 

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в ГД внесут законопроект о запрете на прием детей мигрантов в школы без знания русского языка. По его словам, иностранные граждане также будут обязаны проходить тестирование на знание русского языка. 

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Прием детей иностранных граждан без знания языка в российские школы приведет к утрате страны. Однако это не связано с конфликтом между православными и мусульманами, речь идет о демографических процессах и изменении природы РФ. Об этом сообщил заместитель управления делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов). «Именно об этом многократно говорил Святейший Патриарх Кирилл: при цивилизационном народозамещении мы утратим Россию. <...> Речь вовсе не идет о конфликте между православными и мусульманами: „У нас исторические исламские общины и в Москве, и в Уфе, и в других местах, и у Патриарха [Московского и всея Руси Кирилла] очень хорошие отношения с руководителями этих общин. Но не о них речь идет, и даже не об отношению к исламу“, — написал в своем telegram-канале архиепископ Савва. По его словам, речь идет о процессах в демографии, которые могут в значительной степени изменить природу России.  Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в ГД внесут законопроект о запрете на прием детей мигрантов в школы без знания русского языка. По его словам, иностранные граждане также будут обязаны проходить тестирование на знание русского языка. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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