В ГД внесут закон о запрете брать в школы мигрантов без знания русского

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Володин рассказал, что законопроект рассмотрят 20 ноября
Володин рассказал, что законопроект рассмотрят 20 ноября Фото:

В Госдуме РФ рассмотрят законопроект о запрете на зачисление в школы детей мигрантов без подтверждения знания русского языка. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

«Проектом постановления предлагается при зачислении в школы детей мигрантов предусмотреть проверку законности их пребывания на территории России, <…> а также ввести запрет на зачисление в общеобразовательные организации без подтверждения знания русского языка», — передает сайт ГД слова Володина. Он добавил, что мигранты также будут обязаны проходить тестирование по русскому языку перед поступлением в учреждение.

В рамках постановления депутаты направят Правительству РФ предложения по трудовой миграции, а также касающиеся семей, которые приезжают с мигрантами. Документ с предложениями правительству планируется рассмотреть на пленарном заседании 20 ноября, добавил председатель ГД.

Ранее Министерство образования и науки РФ разработало проект постановления, в котором представлены предложенные тарифы за сдачу экзаменов, необходимых для получения гражданства России, передает RT. Предлагается установить стоимость экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства в размере 5900 рублей для кандидатов, желающих получить разрешение на временное проживание (РВП), и 3800 рублей для тех, кто хочет получить разрешение на работу или патента.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Госдуме РФ рассмотрят законопроект о запрете на зачисление в школы детей мигрантов без подтверждения знания русского языка. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. «Проектом постановления предлагается при зачислении в школы детей мигрантов предусмотреть проверку законности их пребывания на территории России, <…> а также ввести запрет на зачисление в общеобразовательные организации без подтверждения знания русского языка», — передает сайт ГД слова Володина. Он добавил, что мигранты также будут обязаны проходить тестирование по русскому языку перед поступлением в учреждение. В рамках постановления депутаты направят Правительству РФ предложения по трудовой миграции, а также касающиеся семей, которые приезжают с мигрантами. Документ с предложениями правительству планируется рассмотреть на пленарном заседании 20 ноября, добавил председатель ГД. Ранее Министерство образования и науки РФ разработало проект постановления, в котором представлены предложенные тарифы за сдачу экзаменов, необходимых для получения гражданства России, передает RT. Предлагается установить стоимость экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства в размере 5900 рублей для кандидатов, желающих получить разрешение на временное проживание (РВП), и 3800 рублей для тех, кто хочет получить разрешение на работу или патента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...