В ГД внесут закон о запрете брать в школы мигрантов без знания русского

В Госдуме РФ рассмотрят законопроект о запрете на зачисление в школы детей мигрантов без подтверждения знания русского языка. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
«Проектом постановления предлагается при зачислении в школы детей мигрантов предусмотреть проверку законности их пребывания на территории России, <…> а также ввести запрет на зачисление в общеобразовательные организации без подтверждения знания русского языка», — передает сайт ГД слова Володина. Он добавил, что мигранты также будут обязаны проходить тестирование по русскому языку перед поступлением в учреждение.
В рамках постановления депутаты направят Правительству РФ предложения по трудовой миграции, а также касающиеся семей, которые приезжают с мигрантами. Документ с предложениями правительству планируется рассмотреть на пленарном заседании 20 ноября, добавил председатель ГД.
Ранее Министерство образования и науки РФ разработало проект постановления, в котором представлены предложенные тарифы за сдачу экзаменов, необходимых для получения гражданства России, передает RT. Предлагается установить стоимость экзаменов по русскому языку, истории России и основам законодательства в размере 5900 рублей для кандидатов, желающих получить разрешение на временное проживание (РВП), и 3800 рублей для тех, кто хочет получить разрешение на работу или патента.
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