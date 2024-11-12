Мэр Перми распорядился продолжать бороться со снегом по ночам

Дорожные службы в Перми круглосуточно убирают снег с улиц Перми, который оказался во власти снегопада. Ночью в работах задействовано 105 единиц техники. Об этом рассказал глава города Эдуард Соснин.
«В ближайшие дни в Перми по прогнозам синоптиков ожидается снегопад. Дорожные службы и подрядчики готовы к изменениям погодных условий. Уборка и вывоз снега в городе ведется круглосуточно. Ночью на уборку выйдут 105 единиц техники и 90 сотрудников. С увеличением интенсивности снегопада количество техники и рабочих также будет увеличено», — написал Эдуард Соснин в своем telegram-канале. В Перми на борьбу со снежными завалами 12 ноября направили 135 машин и 170 специалистов.
Мэр отметил, что особое внимание уделяется тротуарам, проезжей части и парковкам — расчистке, вывозу снега и противогололёдной обработке. По словам Соснина, с начала зимнего сезона для обработки дорог и пешеходных дорожек использовано более 3770 тонн противогололедных материалов, из них 790 тонн за минувшие выходные.
Перемещение по Перми специализированной техники, осуществляющей улично-дорожные работы, можно посмотреть на сайте Пермский транспорт. На момент публикации новости интернет-сервис показывал 66 единиц техники, каждая из которых по муниципальному контракту оснащена GPS-навигацией.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что после холодной ночи пермяков ждет теплый день со снегопадами. Эти сведения содержатся в прогнозе Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!