12 ноября 2024

Мэр Перми распорядился продолжать бороться со снегом по ночам

Соснин: ночью на уборку снега в Перми выйдут 105 единиц техники и 90 сотрудников
© Служба новостей «URA.RU»
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Особое внимание уделяется тротуарам
Особое внимание уделяется тротуарам Фото:

Дорожные службы в Перми круглосуточно убирают снег с улиц Перми, который оказался во власти снегопада. Ночью в работах задействовано 105 единиц техники. Об этом рассказал глава города Эдуард Соснин.

«В ближайшие дни в Перми по прогнозам синоптиков ожидается снегопад. Дорожные службы и подрядчики готовы к изменениям погодных условий. Уборка и вывоз снега в городе ведется круглосуточно. Ночью на уборку выйдут 105 единиц техники и 90 сотрудников. С увеличением интенсивности снегопада количество техники и рабочих также будет увеличено», — написал Эдуард Соснин в своем telegram-канале. В Перми на борьбу со снежными завалами 12 ноября направили 135 машин и 170 специалистов. 

Мэр отметил, что особое внимание уделяется тротуарам, проезжей части и парковкам — расчистке, вывозу снега и противогололёдной обработке. По словам Соснина, с начала зимнего сезона для обработки дорог и пешеходных дорожек использовано более 3770 тонн противогололедных материалов, из них 790 тонн за минувшие выходные.

Перемещение по Перми специализированной техники, осуществляющей улично-дорожные работы, можно посмотреть на сайте Пермский транспорт. На момент публикации новости интернет-сервис показывал 66 единиц техники, каждая из которых по муниципальному контракту оснащена GPS-навигацией.  

Ранее URA.RU рассказывало о том, что после холодной ночи пермяков ждет теплый день со снегопадами. Эти сведения содержатся в прогнозе Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Дорожные службы в Перми круглосуточно убирают снег с улиц Перми, который оказался во власти снегопада. Ночью в работах задействовано 105 единиц техники. Об этом рассказал глава города Эдуард Соснин. «В ближайшие дни в Перми по прогнозам синоптиков ожидается снегопад. Дорожные службы и подрядчики готовы к изменениям погодных условий. Уборка и вывоз снега в городе ведется круглосуточно. Ночью на уборку выйдут 105 единиц техники и 90 сотрудников. С увеличением интенсивности снегопада количество техники и рабочих также будет увеличено», — написал Эдуард Соснин в своем telegram-канале. В Перми на борьбу со снежными завалами 12 ноября направили 135 машин и 170 специалистов.  Мэр отметил, что особое внимание уделяется тротуарам, проезжей части и парковкам — расчистке, вывозу снега и противогололёдной обработке. По словам Соснина, с начала зимнего сезона для обработки дорог и пешеходных дорожек использовано более 3770 тонн противогололедных материалов, из них 790 тонн за минувшие выходные. Перемещение по Перми специализированной техники, осуществляющей улично-дорожные работы, можно посмотреть на сайте Пермский транспорт. На момент публикации новости интернет-сервис показывал 66 единиц техники, каждая из которых по муниципальному контракту оснащена GPS-навигацией.   Ранее URA.RU рассказывало о том, что после холодной ночи пермяков ждет теплый день со снегопадами. Эти сведения содержатся в прогнозе Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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