МИД Польши предрек новый мировой порядок в случае мирного решения по СВО

Избранный президент США Дональд Трамп не может позволить Украине проиграть в конфликте, ведь вывод войск штатов из Афганистана обернулся проблемами для Белого дома. Мирное решение СВО может установить новый мировой порядок на десятилетия вперед, заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский.
«Администрация Трампа не может позволить себе катастрофического поражения Украины. Потому что напомню, что именно восприятие поражения в Афганистане стало бременем для администрации [президента США Джо] Байдена», — сказал Сикорский в эфире TVN24.
Он добавил, что дипломатическое решение конфликта способно «установить новый мировой порядок на десятилетия вперед». По словам Сикорского, это решение «висит в воздухе» и обладает потенциалом сравнимым с потсдамскими соглашениями.
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