ЦМАКП: на фоне роста ставки ЦБ в России рискует начаться стагфляция

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В результате действий ЦБ экономика России оказалась фактически поставлена перед угрозой стагфляции
В результате действий ЦБ экономика России оказалась фактически поставлена перед угрозой стагфляции Фото:

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предупреждают о возможных рисках стагфляции в России из-за жесткой денежно-кредитной политики Банка России. Экономисты указывают на потенциальные последствия, такие как банкротства и обвал инвестиций, которые могут произойти в результате текущих регуляторных мер.

«Можно констатировать, что эта политика лишь ограниченно эффективна в отношении снижения инфляции — но несет недопустимо высокие риски провоцирования рецессии и разбалансировки процессов воспроизводства в реальном секторе, особенно в низкорентабельных секторах и секторах с длительными сроками реализации проектов [прежде всего, в машиностроении]», — констатировал в своей пояснительной записке ЦМАКП. Документ оказался в распоряжении РБК.

По мнению аналитиков, повышение процентных ставок, которое рассматривается Центральным Банком как способ борьбы с инфляцией, может не дать ожидаемого результата и привести к дополнительным финансовым трудностям для корпораций. Это усугубит ситуацию в экономике, возможно, ведя к увеличению числа неплатежей и снижению объемов производства.

На фоне сообщений о возможной стагфляции Российский союз промышленников и предпринимателей предложил внести изменения в закон, по которому Банк России должен будет согласовывать с правительством денежно-кредитную политику. По мнению бизнесменов, это позволит соблюсти социально-экономическое развитие, укрепление государственного суверенитета, увеличение численности населения и повышение уровня жизни граждан. Об инициативе узнали «Ведомости».

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что ключевая ставка начнет снижаться в марте 2025 года. В конечном итоге она должна достигнуть уровня 2023 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предупреждают о возможных рисках стагфляции в России из-за жесткой денежно-кредитной политики Банка России. Экономисты указывают на потенциальные последствия, такие как банкротства и обвал инвестиций, которые могут произойти в результате текущих регуляторных мер. «Можно констатировать, что эта политика лишь ограниченно эффективна в отношении снижения инфляции — но несет недопустимо высокие риски провоцирования рецессии и разбалансировки процессов воспроизводства в реальном секторе, особенно в низкорентабельных секторах и секторах с длительными сроками реализации проектов [прежде всего, в машиностроении]», — констатировал в своей пояснительной записке ЦМАКП. Документ оказался в распоряжении РБК. По мнению аналитиков, повышение процентных ставок, которое рассматривается Центральным Банком как способ борьбы с инфляцией, может не дать ожидаемого результата и привести к дополнительным финансовым трудностям для корпораций. Это усугубит ситуацию в экономике, возможно, ведя к увеличению числа неплатежей и снижению объемов производства. На фоне сообщений о возможной стагфляции Российский союз промышленников и предпринимателей предложил внести изменения в закон, по которому Банк России должен будет согласовывать с правительством денежно-кредитную политику. По мнению бизнесменов, это позволит соблюсти социально-экономическое развитие, укрепление государственного суверенитета, увеличение численности населения и повышение уровня жизни граждан. Об инициативе узнали «Ведомости». Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что ключевая ставка начнет снижаться в марте 2025 года. В конечном итоге она должна достигнуть уровня 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...