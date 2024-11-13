ЦМАКП: на фоне роста ставки ЦБ в России рискует начаться стагфляция

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предупреждают о возможных рисках стагфляции в России из-за жесткой денежно-кредитной политики Банка России. Экономисты указывают на потенциальные последствия, такие как банкротства и обвал инвестиций, которые могут произойти в результате текущих регуляторных мер.
«Можно констатировать, что эта политика лишь ограниченно эффективна в отношении снижения инфляции — но несет недопустимо высокие риски провоцирования рецессии и разбалансировки процессов воспроизводства в реальном секторе, особенно в низкорентабельных секторах и секторах с длительными сроками реализации проектов [прежде всего, в машиностроении]», — констатировал в своей пояснительной записке ЦМАКП. Документ оказался в распоряжении РБК.
По мнению аналитиков, повышение процентных ставок, которое рассматривается Центральным Банком как способ борьбы с инфляцией, может не дать ожидаемого результата и привести к дополнительным финансовым трудностям для корпораций. Это усугубит ситуацию в экономике, возможно, ведя к увеличению числа неплатежей и снижению объемов производства.
На фоне сообщений о возможной стагфляции Российский союз промышленников и предпринимателей предложил внести изменения в закон, по которому Банк России должен будет согласовывать с правительством денежно-кредитную политику. По мнению бизнесменов, это позволит соблюсти социально-экономическое развитие, укрепление государственного суверенитета, увеличение численности населения и повышение уровня жизни граждан. Об инициативе узнали «Ведомости».
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что ключевая ставка начнет снижаться в марте 2025 года. В конечном итоге она должна достигнуть уровня 2023 года.
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