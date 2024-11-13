Авианосец США «Авраам Линкольн» атакован Хуситами: что известно об ударе

Представитель хуситского движения «Ансар Аллах», бригадный генерал Яхья Сариа, сообщил о том, что была осуществлена атака на американский авианосец «Авраам Линкольн», находящийся в Аравийском море. Генерал подчеркнул, что операция была выполнена успешно и достигла заявленных целей. Что известно о происшествии — в материале URA.RU.
Первые сообщения об атаке
Военные движения шиитской группировки «Ансар Алла» (хуситы), контролирующие север Йемена, 11 ноября осуществили ракетный удар по американскому авианосцу «Авраам Линкольн», находящемуся в Аравийском море. Об этом сообщил официальный представитель Вооруженных сил Йемена. По информации, размещенной хуситами в их telegram-канале, в ходе атаки на авианосец были использованы крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты.
Кроме того, хуситы провели еще одну военную операцию, нацелившись на два американских эсминца в Красном море. В этой атаке были задействованы баллистические ракеты и дроны.
Реакция Пентагона
В Пентагоне подтвердили проведение атаки по американским ракетным эсминцам USS Spruance и USS Stockdale. Отмечается, что атакованы судна были во время прохождения через Баб-эль-Мандебский пролив. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что повреждений судна не получили.
Представитель движения «Ансар Аллах»
Представители движения «Ансар Аллах» подтвердили, что 11 ноября была осуществлена атака на американский авианосец «Авраам Линкольн». Официальный представитель вооруженных сил Йемена, бригадный генерал Яхья Сариа, подтвердил факт проведения операции, он оценил ее как успешную, указав, что поставленные задачи были выполнены. Кроме того, в Йемене заявили о намерении продолжать подобные действия до тех пор, пока Израиль не прекратит военное присутствие в Ливане и секторе Газа.
Размещение американских эсминцев и авианосцев
Согласно заявлению представителя Пентагона Райдера, авианосец и эсминцы США были отправлены в регион в рамках обязательств Шатов по обеспечению безопасности своих граждан и военных на Ближнем Востоке, а также защите Израиля и снижению напряженности в регионе через сдерживание и дипломатические усилия. Американская сторона направила на это дополнительные эсминцы противоракетной обороны (ПРО), истребительную эскадрилью, самолеты-заправщики, а также несколько стратегических бомбардировщиков B-52 ВВС
По словам Райдера, указанные подразделения прибыли в регион к авианосной ударной группе USS ABRAHAM LINCOLN. Так США продемонстрировали свою способность развертываться по миру в кратчайшие сроки в целях «реагирования на меняющиеся угрозы национальной безопасности».
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