Хуситы успешно уничтожили авианосец США «Авраам Линкольн»

Движение хуситов «Ансар Аллах» нанесли удар по американскому авианосцу «Авраам Линкольн» в Аравийском море. Об этом заявил бригадный генерал и официальный представитель армии Йемена Яхья Сариа. Объект был уничтожен.
«Атаки [по авианосцу США] проводились с помощью беспилотников и ракет», — уточнил Сариа. Его слова передает Al mashhad news. Он подчеркнул, что атака прошла успешно, авианосец был уничтожен. В Йемене также добавили, что пока Израиль не выведет свои войска из Ливана и сектора Газа, удары будут продолжаться.
Это не первая атака подобного характера за последнее время. Ранее сообщалось об ударах по миноносцам США в Красном море. Хуситы также атаковали израильскую военную базу.
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