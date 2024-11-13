Хуситы успешно уничтожили авианосец США «Авраам Линкольн»

Глава хуситов Сариа: операция по атаке на американский авианосец прошла успешно

13 ноября 2024 в 07:05 Размер текста - 17 +

Хуситы уничтожили американский авианосец в Аравийском море Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist Seaman Jarrod A. Schad Движение хуситов «Ансар Аллах» нанесли удар по американскому авианосцу «Авраам Линкольн» в Аравийском море. Об этом заявил бригадный генерал и официальный представитель армии Йемена Яхья Сариа. Объект был уничтожен. «Атаки [по авианосцу США] проводились с помощью беспилотников и ракет», — уточнил Сариа. Его слова передает Al mashhad news. Он подчеркнул, что атака прошла успешно, авианосец был уничтожен. В Йемене также добавили, что пока Израиль не выведет свои войска из Ливана и сектора Газа, удары будут продолжаться. Это не первая атака подобного характера за последнее время. Ранее сообщалось об ударах по миноносцам США в Красном море. Хуситы также атаковали израильскую военную базу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Движение хуситов «Ансар Аллах» нанесли удар по американскому авианосцу «Авраам Линкольн» в Аравийском море. Об этом заявил бригадный генерал и официальный представитель армии Йемена Яхья Сариа. Объект был уничтожен. «Атаки [по авианосцу США] проводились с помощью беспилотников и ракет», — уточнил Сариа. Его слова передает Al mashhad news. Он подчеркнул, что атака прошла успешно, авианосец был уничтожен. В Йемене также добавили, что пока Израиль не выведет свои войска из Ливана и сектора Газа, удары будут продолжаться. Это не первая атака подобного характера за последнее время. Ранее сообщалось об ударах по миноносцам США в Красном море. Хуситы также атаковали израильскую военную базу.