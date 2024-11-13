Хуситы успешно уничтожили авианосец США «Авраам Линкольн»

Глава хуситов Сариа: операция по атаке на американский авианосец прошла успешно
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флот США. Авианосец. Самолеты. stock , нато, сша, корабль, ВМФ, авианосец, stock
Хуситы уничтожили американский авианосец в Аравийском море Фото:

Движение хуситов «Ансар Аллах» нанесли удар по американскому авианосцу «Авраам Линкольн» в Аравийском море. Об этом заявил бригадный генерал и официальный представитель армии Йемена Яхья Сариа. Объект был уничтожен.

«Атаки [по авианосцу США] проводились с помощью беспилотников и ракет», — уточнил Сариа. Его слова передает Al mashhad news. Он подчеркнул, что атака прошла успешно, авианосец был уничтожен. В Йемене также добавили, что пока Израиль не выведет свои войска из Ливана и сектора Газа, удары будут продолжаться.

Это не первая атака подобного характера за последнее время. Ранее сообщалось об ударах по миноносцам США в Красном море. Хуситы также атаковали израильскую военную базу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Движение хуситов «Ансар Аллах» нанесли удар по американскому авианосцу «Авраам Линкольн» в Аравийском море. Об этом заявил бригадный генерал и официальный представитель армии Йемена Яхья Сариа. Объект был уничтожен. «Атаки [по авианосцу США] проводились с помощью беспилотников и ракет», — уточнил Сариа. Его слова передает Al mashhad news. Он подчеркнул, что атака прошла успешно, авианосец был уничтожен. В Йемене также добавили, что пока Израиль не выведет свои войска из Ливана и сектора Газа, удары будут продолжаться. Это не первая атака подобного характера за последнее время. Ранее сообщалось об ударах по миноносцам США в Красном море. Хуситы также атаковали израильскую военную базу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...