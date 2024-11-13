Поселок под Пензой атакован БПЛА

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ФСБ, учения. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, дрон, мавик
Вражеский беспилотник обнаружили в поселке под Пензой Фото:

Беспилотники были обнаружены в районе Пензенской области — они атаковали поселок Монтажный в этом регионе. Об этом рассказал губернатор Олег Мельниченко.

«Ранним утром в лесном массиве поселка Монтажный в Пензе обнаружено место падения трех беспилотных летательных аппаратов», — подчеркнул глава области Мельниченко в своем telegram-канале. Он добавил, что предварительно жертв не обнаружено. В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы.

Накануне Киев атаковал нефтебазу в Старооскольском городском округе Белгородской области. В следствии удара начался пожар. Об этом сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков.

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Беспилотники были обнаружены в районе Пензенской области — они атаковали поселок Монтажный в этом регионе. Об этом рассказал губернатор Олег Мельниченко. «Ранним утром в лесном массиве поселка Монтажный в Пензе обнаружено место падения трех беспилотных летательных аппаратов», — подчеркнул глава области Мельниченко в своем telegram-канале. Он добавил, что предварительно жертв не обнаружено. В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы. Накануне Киев атаковал нефтебазу в Старооскольском городском округе Белгородской области. В следствии удара начался пожар. Об этом сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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