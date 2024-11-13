Поселок под Пензой атакован БПЛА

Беспилотники были обнаружены в районе Пензенской области — они атаковали поселок Монтажный в этом регионе. Об этом рассказал губернатор Олег Мельниченко.
«Ранним утром в лесном массиве поселка Монтажный в Пензе обнаружено место падения трех беспилотных летательных аппаратов», — подчеркнул глава области Мельниченко в своем telegram-канале. Он добавил, что предварительно жертв не обнаружено. В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы.
Накануне Киев атаковал нефтебазу в Старооскольском городском округе Белгородской области. В следствии удара начался пожар. Об этом сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков.
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Беспилотники были обнаружены в районе Пензенской области — они атаковали поселок Монтажный в этом регионе. Об этом рассказал губернатор Олег Мельниченко. «Ранним утром в лесном массиве поселка Монтажный в Пензе обнаружено место падения трех беспилотных летательных аппаратов», — подчеркнул глава области Мельниченко в своем telegram-канале. Он добавил, что предварительно жертв не обнаружено. В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы. Накануне Киев атаковал нефтебазу в Старооскольском городском округе Белгородской области. В следствии удара начался пожар. Об этом сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков.