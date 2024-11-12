Киев ударил по нефтебазе в Белгородской области: карта СВО на Украине 12 ноября

Нефтебазу в Старооскольском городском округе Белгородской области атаковал беспилотник ВСУ, передает губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате инцидента произошел пожар. Также вертолеты Ми-28НМ уничтожили бронетехнику и бойцов ВСУ в курском приграничье. Ход военных действий и карта спецоперации на 12 ноября — в материале URA.RU.
Атаки беспилотников на регионы РФ
За прошедшую ночь системы ПВО России уничтожили 13 БПЛА ВСУ, которые нарушили воздушное пространство над Белгородской, Брянской и Курской областями. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Гладков заявил, что в Белгородской области, на территории Старооскольского городского округа, произошла атака на нефтебазу с использованием беспилотника ВСУ. В результате нападения возник пожар, который был ликвидирован оперативными службами. Жертв и пострадавших нет.
Ночью 12 ноября на территории Курской области была объявлена угроза нападения с использованием БПЛА, сообщил глава региона Алексей Смирнов в своем telegram-канале. Позже ее отменили в Курской, Воронежской и Белгородской областях.
Два беспилотника самолетного типа были уничтожены системой ПВО над территорией Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем telegram-канале. В результате инцидента жертв и разрушений не зафиксировано.
Донецкое направление
За последние сутки в результате обстрелов ВСУ два мирных жителя в ДНР получили ранения, передает ТАСС сообщение военного следственного управления СК по региону. Там добавили, что в течение дня зафиксировано 19 атак со стороны ВСУ.
Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие из группировки «Восток», с помощью минометов 2С4 «Тюльпан» уничтожили оборонительные сооружения ВСУ в районе населенного пункта Шахтерское. В ведомстве добавили, что с каждой огневой позиции экипажи «Тюльпана» выполняют пять-шесть выстрелов.
Курское направление
В Курской области модернизированные боевые вертолеты Ми-28НМВС РФ уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ, используя авиационные ракеты, передает Минобороны РФ. Ликвидация объектов была подтверждена оператором передового авиационного наведения. После атаки экипажи вертолетов осуществили маневры для защиты от ракет противника.
Мотострелковые подразделения группировки «Север» уничтожили украинский гексакоптер «Баба-яга» в воздушном пространстве над территорией приграничного населенного пункта Курской области, передает ТАСС сообщение Минобороны. При обнаружении воздушного аппарата был выполнен прицельный огонь из пулеметов ПКМ и автоматического оружия АК-12. Ранее сообщалось, что «Баба-яга» применялась для атак жилых объектов гражданского населения.
В районе Суджи Курской области российские операторы БПЛА нанесли удар по укреплению, где находились четыре украинских военнослужащих, передает ТАСС. Используя квадрокоптер и FPV-дрон, операторы достигли цели. Первый аппарат сбросил гранату ВОГ-17 на группу солдат, второй — атаковал автомобиль «Камаз».
Запорожское направление
В городе Запорожье ВСУ активно пытаются перехватить дроны, пролетающие над густонаселенными районами города, заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его словам, основная активность замечена в районах Коммунарский и Шевченковский, а также в центральной части Запорожья.
Красноармейское направление
Минобороны сообщило, что расчет гаубицы Д-30 военной группировки «Центр» уничтожил укрепленный пункт ВСУ, который был скрыт в лесной полосе. Отмечается, что для точного поражения цели использовались постоянные корректировки огня с помощью БПЛА-разведчиков, что позволило ликвидировать объект, используя минимальное количество снарядов.
Каховское направление
По информации Минобороны России, боевой расчет FPV-дронов разведчиков-десантников группировки «Днепр» ликвидировал военнослужащих ВСУ в процессе их ротации, а также уничтожил наблюдательный пункт на правом берегу Днепра в Херсонской области. Работа боевого расчета организована по принципу взаимодействия двух операторов. Первый занимается подготовкой ударного дрона к запуску, в то время как второй проводит разведку местности и определяет цели.
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