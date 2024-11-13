В Екатеринбурге рецидивист прирезал друга из-за спора о воровском укладе

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Один рецидивист отправил другого в больницу, не сойдясь во взглядах (архивное фото) Фото:

Двое екатеринбуржцев-рецидивистов устроили спор об устройстве воровского мира, во время которого один другого пырнул ножом. Пострадавший получил серьезные ранения и был прооперирован. Об этом URA.RU рассказал источник.

«Пятеро екатеринбуржцев распивали алкоголь на улице Энергостроителей. С ними была и женщина из города Снежинск. Во время пирушки двое поспорили о неписаных законах воровского мира. Не сошлись во взглядах, и один другого ударил ножом в живот», — сообщил собеседник агентства.

Истекающему кровью мужчине вызвали скорую, его увезли в больницу и прооперировали. Нож задел печень и почку. Известно, что 23-летний пострадавший был ранее судим за кражу, угон, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и хулиганство. Его 51-летний оппонент тоже не понаслышке знает о тюремной жизни: он дважды побывал за решеткой за кражи. Его задержали, он во всем признался. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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Двое екатеринбуржцев-рецидивистов устроили спор об устройстве воровского мира, во время которого один другого пырнул ножом. Пострадавший получил серьезные ранения и был прооперирован. Об этом URA.RU рассказал источник. «Пятеро екатеринбуржцев распивали алкоголь на улице Энергостроителей. С ними была и женщина из города Снежинск. Во время пирушки двое поспорили о неписаных законах воровского мира. Не сошлись во взглядах, и один другого ударил ножом в живот», — сообщил собеседник агентства. Истекающему кровью мужчине вызвали скорую, его увезли в больницу и прооперировали. Нож задел печень и почку. Известно, что 23-летний пострадавший был ранее судим за кражу, угон, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и хулиганство. Его 51-летний оппонент тоже не понаслышке знает о тюремной жизни: он дважды побывал за решеткой за кражи. Его задержали, он во всем признался. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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