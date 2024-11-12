12 ноября 2024

В Курганской области выросло число хулиганов и жертв мошенников

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганская полиция усилит борьбу с хулиганами и мошенниками
Курганская полиция усилит борьбу с хулиганами и мошенниками Фото:

В Курганской области резко выросло число хулиганств, а также мошенничеств и преступлений, совершенных в сфере дистанционных технологий. При этом в целом за первые 10 месяцев 2024 года было зарегистрировано на 10,8% преступлений меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

«В области совершено 13 хулиганств (+ 116,7%), 1 576 мошенничеств (+1,5%). Количество зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, увеличилось на 7,4% (4 079)», — сообщает telegram-канал прокуратуры Курганской области. Всего за 10 месяцев было совершено 10 348 преступлений.

Снижение количества преступлений наблюдается в сфере незаконного оборота наркотиков зарегистрировано. За минувшие 10 месяцев было зафиксировано 1061 преступление, что меньше данных прошлого года на 11,5%.

Количество преступлений, совершенных в общественных местах, уменьшилось на 30,3%, а преступления, совершенные лицами в состоянии опьянения, сократились на 23,6%. Также заметно снизилось число преступлений, совершенных лицами, ранее совершившими преступления, на 14,2%. Эти данные свидетельствуют о положительной тенденции в борьбе с преступностью на территории области.

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В Курганской области резко выросло число хулиганств, а также мошенничеств и преступлений, совершенных в сфере дистанционных технологий. При этом в целом за первые 10 месяцев 2024 года было зарегистрировано на 10,8% преступлений меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в прокуратуре региона. «В области совершено 13 хулиганств (+ 116,7%), 1 576 мошенничеств (+1,5%). Количество зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, увеличилось на 7,4% (4 079)», — сообщает telegram-канал прокуратуры Курганской области. Всего за 10 месяцев было совершено 10 348 преступлений. Снижение количества преступлений наблюдается в сфере незаконного оборота наркотиков зарегистрировано. За минувшие 10 месяцев было зафиксировано 1061 преступление, что меньше данных прошлого года на 11,5%. Количество преступлений, совершенных в общественных местах, уменьшилось на 30,3%, а преступления, совершенные лицами в состоянии опьянения, сократились на 23,6%. Также заметно снизилось число преступлений, совершенных лицами, ранее совершившими преступления, на 14,2%. Эти данные свидетельствуют о положительной тенденции в борьбе с преступностью на территории области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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