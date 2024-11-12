Курганское правительство заплатит за ДТП по вине водителя автопарка

Управлению по вопросам деятельности правительства Курганской области придется выплатить ущерб после ДТП по вине водителя автопарка. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших чиновников.
«Водитель правительственного автопарка на Toyota Camry не уступил дорогу и стал виновником ДТП. Второй участник получил деньги от страховой компании, провел экспертизу и подал дополнительный иск о выплате ущерба», — сообщили источники. Суд удовлетворил заявление и обязал структуру правительства выплатить более 140 тысяч рублей.
Данные подтвердились судебными материалами. Авария случилась в ноябре 2022 года на улице Володарского. Водитель правительственной Camry не уступил дорогу малолитражке при выезде с прилегающей территории и стал виновником ДТП. Поскольку мужчина находился в трудовых отношениях с ГБУ «Управление по вопросам деятельности правительства Курганской области», ответчиком по иску пострадавшей стороны стал работодатель.
В результате проведенной экспертизы водителю пострадавшего в ДТП Toyota Vitz присудили 143 800 рублей и возмещение расходов на представителя и проведенную экспертизу. Управление пыталось оспорить решение и отменить выплаты. В кассации представителям правительства было отказано, ущерб за ДТП придется выплатить.
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