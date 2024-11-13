Развожаев: взорванным в Севастополе был военнослужащий

Мужчина, погибший при взрыве автомобиля в Севастополе, являлся военнослужащим российской армии. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. О самом происшествии сообщалось ближе к 10:30 (Мск).
«Сегодня в Севастополе… взорвался и загорелся автомобиль… Погибший — военнослужащий», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Он отметил, что обстоятельства гибели мужчины выясняются. Глава региона уточнил, что нельзя исключать вероятность диверсии. Он также призвал горожан региона соблюдать максимальную бдительность и сообщать о подозрительных явлениях в специальный чат-бот.
Ранее сообщалось о взрыве авто в Севастополе. Предварительно сообщалось о срабатывании взрывного устройства.
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Мужчина, погибший при взрыве автомобиля в Севастополе, являлся военнослужащим российской армии. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. О самом происшествии сообщалось ближе к 10:30 (Мск). «Сегодня в Севастополе… взорвался и загорелся автомобиль… Погибший — военнослужащий», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Он отметил, что обстоятельства гибели мужчины выясняются. Глава региона уточнил, что нельзя исключать вероятность диверсии. Он также призвал горожан региона соблюдать максимальную бдительность и сообщать о подозрительных явлениях в специальный чат-бот. Ранее сообщалось о взрыве авто в Севастополе. Предварительно сообщалось о срабатывании взрывного устройства.