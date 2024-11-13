Развожаев: взорванным в Севастополе был военнослужащий

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мариуполь. Украина, пожарище, последствия, мариуполь, автомобиль, обстрел, сгоревший, разрушения от взрыва, гуманитарная катастрофа
В момент взрыва в автомобиле находился мужчина (архивное фото) Фото:

Мужчина, погибший при взрыве автомобиля в Севастополе, являлся военнослужащим российской армии. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. О самом происшествии сообщалось ближе к 10:30 (Мск).

«Сегодня в Севастополе… взорвался и загорелся автомобиль… Погибший — военнослужащий», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Он отметил, что обстоятельства гибели мужчины выясняются. Глава региона уточнил, что нельзя исключать вероятность диверсии. Он также призвал горожан региона соблюдать максимальную бдительность и сообщать о подозрительных явлениях в специальный чат-бот.

Ранее сообщалось о взрыве авто в Севастополе. Предварительно сообщалось о срабатывании взрывного устройства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мужчина, погибший при взрыве автомобиля в Севастополе, являлся военнослужащим российской армии. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. О самом происшествии сообщалось ближе к 10:30 (Мск). «Сегодня в Севастополе… взорвался и загорелся автомобиль… Погибший — военнослужащий», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Он отметил, что обстоятельства гибели мужчины выясняются. Глава региона уточнил, что нельзя исключать вероятность диверсии. Он также призвал горожан региона соблюдать максимальную бдительность и сообщать о подозрительных явлениях в специальный чат-бот. Ранее сообщалось о взрыве авто в Севастополе. Предварительно сообщалось о срабатывании взрывного устройства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...