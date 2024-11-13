В Севастополе взорвался автомобиль. По предварительной информации, сработало самодельное взрывное устройство (СВУ). Водитель транспорта в результате инцидента погиб.
«В Севастополе на автодороге взорвана машина — предварительно, сработало взрывное устройство», — сообщил telegram-канал Baza. Отмечается, что водитель авто погиб. По словам очевидцев, под днищем у транспорта образовалась дыра, что указывает на место, где могло быть установлено СВУ.
СВУ сработало в момент, когда машина двигалась по улице Тараса Шевченко. Помощь водителю попытались оказать очевидцы произошедшего. Его вытащили его из машины и передали медикам, однако полученные им травмы оказались несовместимыми с жизнью.
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