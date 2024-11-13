Baza: в Севастополе взорвали автомобиль с помощью СВУ, есть погибший. Видео

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СВУ подорвало машину в Севастополе, водитель погиб Фото:

В Севастополе взорвался автомобиль. По предварительной информации, сработало самодельное взрывное устройство (СВУ). Водитель транспорта в результате инцидента погиб.

«В Севастополе на автодороге взорвана машина — предварительно, сработало взрывное устройство», — сообщил telegram-канал Baza. Отмечается, что водитель авто погиб. По словам очевидцев, под днищем у транспорта образовалась дыра, что указывает на место, где могло быть установлено СВУ.

СВУ сработало в момент, когда машина двигалась по улице Тараса Шевченко. Помощь водителю попытались оказать очевидцы произошедшего. Его вытащили его из машины и передали медикам, однако полученные им травмы оказались несовместимыми с жизнью.

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В Севастополе взорвался автомобиль. По предварительной информации, сработало самодельное взрывное устройство (СВУ). Водитель транспорта в результате инцидента погиб. «В Севастополе на автодороге взорвана машина — предварительно, сработало взрывное устройство», — сообщил telegram-канал Baza. Отмечается, что водитель авто погиб. По словам очевидцев, под днищем у транспорта образовалась дыра, что указывает на место, где могло быть установлено СВУ. СВУ сработало в момент, когда машина двигалась по улице Тараса Шевченко. Помощь водителю попытались оказать очевидцы произошедшего. Его вытащили его из машины и передали медикам, однако полученные им травмы оказались несовместимыми с жизнью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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