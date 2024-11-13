На пост главы Лысьвы рассматривают вице-мэра Губахи

На пост главы Лысьвенского округа лоббируют замглавы Губахи Дмитрия Хлыбова. Об этом URA.RU рассказал источник в политэлитах региона. Этого назначения добивается вице-премьер Прикамья Александр Борисов.
«Борисов в последнее время часто критикует действующего мэра Лысьвы Никиту Федосеева как курирующий зампред правительства. В том числе, в закрытой части регионального совета глав. Подчеркивает все недоработки. Есть версия, что именно он лоббирует на место Федосеева Хлыбова», — отметил инсайдер.
По данным источников URA.RU Дмитрий Хлыбов является уроженцем Лысьвы. Он — грамотный управленец. С Борисовым у него — давние товарищеские отношения.
О том, что пермские власти намерены поменять главу Лысьвы сообщил telegram-канал газеты «Звезда», которая входит в прогубернаторский холдинг. Ему ставят в вину затягивание сроков строительства нового ФОК и реконструкции спорткомплекса «Юность» в Лысьве. Также «он не оправдал надежд краевых властей при подготовке выборов президента». Источник агентства, близкий к администрации губернатора, подтвердил эту информацию: «Федосеев завалил стройку в муниципалитете».
Проектированием реконструкции спорткомплекса занималась команда предыдущего главы Лысьвы Александра Гончарова. Никита Федосеев работал с тем проектом, по которому были начаты работы. «Ему в целом досталось непростое наследство. Скорее всего, пока через „Звезду“ ему просто послали сигнал о том, что он недорабатывает. Даже если замена состоится, кто бы не пришел на место Федосеева столкнется с теми же самыми проблемами и не сможет их разрешить», — отметил инсайдер.
URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора, на момент публикации ответ не был получен. Никита Федосеев не ответил на звонок по известному редакции номеру телефона.
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