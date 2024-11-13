Чем известен новый молодой руководитель курганского УФАС Абдурахманов

Курганское антимонопольное ведомство возглавил Азамат Абдурахманов
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В курганском УФАС появился новый руководитель
В курганском УФАС появился новый руководитель Фото:

В Курганском управлении федеральной антимонопольной службы назначен новый руководитель Азамат Абдурахманов. На повышение он пошел с должности замруководителя Томского УФАС. Чем известен Абдурахманов — в справке URA.RU.

Образовательный фонд и начало карьеры

Азамат Абдурахманов родился в 1990 году. Окончил Академию труда и социальных отношений по специальности юрист и Башкирскую академию государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан по направлению «государственное и муниципальное управление».

Вклад в антимонопольные органы

С 2014 года Абдурахманов активно работает в системе антимонопольных органов, где зарекомендовал себя как высококвалифицированный специалист. Благодаря своим достижениям, он был награжден благодарственными письмами и медалью ФАС России «30 лет антимонопольным органам» в 2020 году. До назначения в Томск работал заместителем начальника отдела контроля органов власти УФАС по Республике Башкортостан.

Руководство в Томском УФАС

20 августа 2021 года Абдурахманов был назначен исполняющим обязанности заместителя руководителя Томского УФАС России, а уже в октябре того же года стал полноправным заместителем. В этой роли он активно участвует в разработке и реализации антимонопольного законодательства, а также способствует повышению прозрачности и эффективности работы государственных органов.

Достижения и влияние на бизнес-климат

Под руководством Абдурахманова были успешно проведены мероприятия по обеспечению свободы конкуренции, что значительно улучшило бизнес-климат в Томской области. Он продолжает работать над защитой прав потребителей и развитием предпринимательства, что делает его ключевой фигурой в региональной экономике. В 2022 году стал победителями проекта «Лидеры ФАС». При участии Абдурахманова Томская область вошла в число регионов с лучшей практикой реализации Национального плана развития конкуренции.

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В Курганском управлении федеральной антимонопольной службы назначен новый руководитель Азамат Абдурахманов. На повышение он пошел с должности замруководителя Томского УФАС. Чем известен Абдурахманов — в справке URA.RU. Образовательный фонд и начало карьеры Азамат Абдурахманов родился в 1990 году. Окончил Академию труда и социальных отношений по специальности юрист и Башкирскую академию государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан по направлению «государственное и муниципальное управление». Вклад в антимонопольные органы С 2014 года Абдурахманов активно работает в системе антимонопольных органов, где зарекомендовал себя как высококвалифицированный специалист. Благодаря своим достижениям, он был награжден благодарственными письмами и медалью ФАС России «30 лет антимонопольным органам» в 2020 году. До назначения в Томск работал заместителем начальника отдела контроля органов власти УФАС по Республике Башкортостан. Руководство в Томском УФАС 20 августа 2021 года Абдурахманов был назначен исполняющим обязанности заместителя руководителя Томского УФАС России, а уже в октябре того же года стал полноправным заместителем. В этой роли он активно участвует в разработке и реализации антимонопольного законодательства, а также способствует повышению прозрачности и эффективности работы государственных органов. Достижения и влияние на бизнес-климат Под руководством Абдурахманова были успешно проведены мероприятия по обеспечению свободы конкуренции, что значительно улучшило бизнес-климат в Томской области. Он продолжает работать над защитой прав потребителей и развитием предпринимательства, что делает его ключевой фигурой в региональной экономике. В 2022 году стал победителями проекта «Лидеры ФАС». При участии Абдурахманова Томская область вошла в число регионов с лучшей практикой реализации Национального плана развития конкуренции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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