Канцлер Германии Шольц сделал США предложение

Шольц призвал к укреплению связей с США
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Отношения между Германией и США должны оставаться стабильными, заявил Шольц
Отношения между Германией и США должны оставаться стабильными, заявил Шольц Фото:

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил обеспокоенность по поводу отношений между Германией и США. Он подчеркнул необходимость их укрепления на ближайшие десятилетия.

«Мы должны продолжать делать все для того, чтобы эти отношения продолжали развиваться в ближайшие десятилетия», — приводит слова Шольца «Интерфакс». Он добавил, что это необходимо делать независимо от политической ситуации. Шольц отметил, что недавно имел «хороший разговор» с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Олаф Шольц и Дональд Трамп ранее провели переговоры по телефону. Об этом сообщало агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта. В ходе беседы лидеры договорились о координации усилий по восстановлению мира в Европе.

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Канцлер Германии Олаф Шольц выразил обеспокоенность по поводу отношений между Германией и США. Он подчеркнул необходимость их укрепления на ближайшие десятилетия. «Мы должны продолжать делать все для того, чтобы эти отношения продолжали развиваться в ближайшие десятилетия», — приводит слова Шольца «Интерфакс». Он добавил, что это необходимо делать независимо от политической ситуации. Шольц отметил, что недавно имел «хороший разговор» с избранным президентом США Дональдом Трампом. Олаф Шольц и Дональд Трамп ранее провели переговоры по телефону. Об этом сообщало агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта. В ходе беседы лидеры договорились о координации усилий по восстановлению мира в Европе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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