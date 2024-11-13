Умер исполнивший роли Горбачева и Сталина британский актер Тимоти Уэст

Британский актер Тимоти Уэст, сыгравший в десятках фильмах и сериалах, исполнивший роли экс-руководителей СССР Михаила Горбачева и Иосифа Сталина, умер на 91-м году жизни. Об этом говорится в заявлении от имени его детей.
«После долгой и необыкновенной жизни на сцене и вне ее наш дорогой отец Тимоти Уэст мирно умер вчера вечером во сне. Ему было 90 лет», — говорится в заявлении. Его приводит ТАСС. У него осталась жена Прунелла Скейлс, с которой он был в браке 61 год, сестра, дочь, два сына, семь внуков и четыре правнука.
Тимоти Уэст родился в актерской семье Локвуда Уэста в Йоркшире, северной Англии. Он начал свою карьеру на театральных подмостках. Он сыграл в таких картинах, как «Дядя Ваня», «Смерть коммивояжера», «Строитель Сольнес», «Долгий день уходит в ночь», «Макбет» и «Король Лир». По данным издания The Guardian, Уэст получил широкую известность, воплотив на сцене и на экране образы исторических личностей, таких как дизайнер Уильям Моррис, режиссер Томас Бичем, а также политических деятелей: Иосиф Сталин, Михаил Горбачев и Уинстон Черчилль.
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