На месте ЧП задействованы сотрудники МЧС России
На дороге «Джанкой — Маслово» (Крым) обрушился мост. Информацию об этом подтвердила глава местной администрации Инна Федоренко.
«На дороге „Джанкой — Маслово“ произошло чрезвычайное происшествие — обрушение моста», — написала у себя в telegram-канале Федоренко. Она заявила, что на месте уже работают экстренные службы.
МЧС России, в свою очередь, опубликовало кадры с места ЧП. Там также заявили, что после обрушения пострадали два человека.
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