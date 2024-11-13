13 ноября 2024

В Крыму обрушился мост на дороге «Джанкой-Маслово». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте ЧП задействованы сотрудники МЧС России
На месте ЧП задействованы сотрудники МЧС России Фото:

На дороге «Джанкой — Маслово» (Крым) обрушился мост. Информацию об этом подтвердила глава местной администрации Инна Федоренко.

«На дороге „Джанкой — Маслово“ произошло чрезвычайное происшествие — обрушение моста», — написала у себя в telegram-канале Федоренко. Она заявила, что на месте уже работают экстренные службы.

МЧС России, в свою очередь, опубликовало кадры с места ЧП. Там также заявили, что после обрушения пострадали два человека.

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На дороге «Джанкой — Маслово» (Крым) обрушился мост. Информацию об этом подтвердила глава местной администрации Инна Федоренко. «На дороге „Джанкой — Маслово“ произошло чрезвычайное происшествие — обрушение моста», — написала у себя в telegram-канале Федоренко. Она заявила, что на месте уже работают экстренные службы. МЧС России, в свою очередь, опубликовало кадры с места ЧП. Там также заявили, что после обрушения пострадали два человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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