Гендиректор «Союзмолока» прояснил россиянам ситуацию с ростом цен

Гендиректор «Союзмолока» Белов: цены на молоко растут из-за расходов предприятий

14 ноября 2024 в 04:11 Размер текста - 17 +

Цены на молоко растут из-за комплекса факторов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ценовая ситуация на рынке готовой молочной продукции обусловлена влиянием факторов, в число которых входит рост себестоимости производства и расходов предприятий. Об этом рассказал генеральный директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. «Текущие цены на рынке готовой молочной продукции обусловлены влиянием комплекса факторов. Ключевая причина — это рост себестоимости производства. Расходы предприятий выросли по всем направлениям — корма, зарплаты, обслуживание оборудования, энергоресурсы и так далее. Еще один фактор — это рост ключевой ставки ЦБ РФ и последовавшее повышение ставок по кредитным ресурсам», — сообщил Белов. Эксперт отметил, что в России огромное количество производителей молока и молочной продукции, рынок является высококонкурентным, поэтому ценовая динамика обусловлена рыночными факторами. При этом, по словам Артема Белова, себестоимость производства молочной продукции растет быстрее цен реализации, но стабилизация на рынке ожидается по мере восстановления баланса спроса и предложения. Сообщалось, что стоимость молока в России с начала года выросла на 12%. Молоко относится к продуктам первой необходимости, поэтому россияне пристально наблюдают за скачками цен. За стерилизованный продукт придется заплатить 104,4 рубля за килограмм. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ценовая ситуация на рынке готовой молочной продукции обусловлена влиянием факторов, в число которых входит рост себестоимости производства и расходов предприятий. Об этом рассказал генеральный директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. «Текущие цены на рынке готовой молочной продукции обусловлены влиянием комплекса факторов. Ключевая причина — это рост себестоимости производства. Расходы предприятий выросли по всем направлениям — корма, зарплаты, обслуживание оборудования, энергоресурсы и так далее. Еще один фактор — это рост ключевой ставки ЦБ РФ и последовавшее повышение ставок по кредитным ресурсам», — сообщил Белов. Эксперт отметил, что в России огромное количество производителей молока и молочной продукции, рынок является высококонкурентным, поэтому ценовая динамика обусловлена рыночными факторами. При этом, по словам Артема Белова, себестоимость производства молочной продукции растет быстрее цен реализации, но стабилизация на рынке ожидается по мере восстановления баланса спроса и предложения. Сообщалось, что стоимость молока в России с начала года выросла на 12%. Молоко относится к продуктам первой необходимости, поэтому россияне пристально наблюдают за скачками цен. За стерилизованный продукт придется заплатить 104,4 рубля за килограмм.