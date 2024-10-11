«Руспродсоюз»: молоко в России подорожало на 12%

«Руспродсоюз»: молоко в РФ подорожало из-за высокого спроса
© Служба новостей «URA.RU»
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Самообеспеченность страны молоком составляет около 86%
Самообеспеченность страны молоком составляет около 86% Фото:

Цены на молоко с начала года в России выросли на 12%. Причем как на пастеризованное, так и стерилизованное, сообщили URA.RU в «Руспродсоюзе». Эксперты объяснили, что на стоимость молока для потребителей влияет несколько факторов.

Молоко относится к продуктам первой необходимости, поэтому россияне пристально наблюдают за всеми скачками цен. «Средняя стоимость пастеризованного молока в рознице сегодня составляет 82,3 рубля за килограмм — на 12,2% выше, чем в 2023 году. А за стерилизованное молоко придется заплатить 104,4 рубля за килограмм. Цена увеличилась на 12,7% к году ранее», — сообщает заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

Он добавляет, что самообеспеченность страны этим продуктом сейчас составляет около 86%. Как объяснила председатель Совета Молочного союза России Людмила Маницкая, именно этот фактор влияет на стоимость товара. «На цену влияет рост потребления молочной продукции и спроса на нее. У нас фиксируется недостаточная обеспеченность рынка собственным молоком. Часть нам приходится экспортировать из других стран», — рассказывает эксперт.

Кроме того, чтобы потребитель получал только качественную продукцию, рынок сейчас активно избавляют от молока и молокоемких товаров, произведенных с нарушением технологий, а также контрафакта, где использованы дешевые немолочные заменители. Это ведет к увеличению потребности в молочных компонентах, что тоже влияет на цены.

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Цены на молоко с начала года в России выросли на 12%. Причем как на пастеризованное, так и стерилизованное, сообщили URA.RU в «Руспродсоюзе». Эксперты объяснили, что на стоимость молока для потребителей влияет несколько факторов. Молоко относится к продуктам первой необходимости, поэтому россияне пристально наблюдают за всеми скачками цен. «Средняя стоимость пастеризованного молока в рознице сегодня составляет 82,3 рубля за килограмм — на 12,2% выше, чем в 2023 году. А за стерилизованное молоко придется заплатить 104,4 рубля за килограмм. Цена увеличилась на 12,7% к году ранее», — сообщает заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Он добавляет, что самообеспеченность страны этим продуктом сейчас составляет около 86%. Как объяснила председатель Совета Молочного союза России Людмила Маницкая, именно этот фактор влияет на стоимость товара. «На цену влияет рост потребления молочной продукции и спроса на нее. У нас фиксируется недостаточная обеспеченность рынка собственным молоком. Часть нам приходится экспортировать из других стран», — рассказывает эксперт. Кроме того, чтобы потребитель получал только качественную продукцию, рынок сейчас активно избавляют от молока и молокоемких товаров, произведенных с нарушением технологий, а также контрафакта, где использованы дешевые немолочные заменители. Это ведет к увеличению потребности в молочных компонентах, что тоже влияет на цены.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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