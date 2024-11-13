13 ноября 2024

В Тюмени осудили мужчину, укравшего деньги у отца погибшего участника СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Было похищено более 100 тысяч рублей
Было похищено более 100 тысяч рублей Фото:

В Упоровском районе Тюменской области осудили местного жителя, укравшего у отца погибшего участника спецоперации единовременное пособие, которое выплачивается государством. Подсудимый при этом знал о происхождении денежных средств, сообщается в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«Потерпевший доверял подсудимому. Он передал ему свой мобильный телефон и доступ в банк для перечисления средств на покупку продуктов. Подсудимый воспользовался этим и неоднократно переводил денежные средства на свой счет, похитив таким образом около 100 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Суд назначил мужчине наказание в виде четырех лет лишения свободы. Также его обязали выплатить потерпевшему причиненный ущерб.

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В Упоровском районе Тюменской области осудили местного жителя, укравшего у отца погибшего участника спецоперации единовременное пособие, которое выплачивается государством. Подсудимый при этом знал о происхождении денежных средств, сообщается в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. «Потерпевший доверял подсудимому. Он передал ему свой мобильный телефон и доступ в банк для перечисления средств на покупку продуктов. Подсудимый воспользовался этим и неоднократно переводил денежные средства на свой счет, похитив таким образом около 100 тысяч рублей», — сказано в сообщении. Суд назначил мужчине наказание в виде четырех лет лишения свободы. Также его обязали выплатить потерпевшему причиненный ущерб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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