13 ноября 2024

В Бразилии после двух мощных взрывов в столице задействовали военных и пожарных

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв произошел в центре столицы
Взрыв произошел в центре столицы Фото:

Два мощных взрыва прогремели в столице Бразилии рядом со зданиями верховного суда и палаты депутатов на центральной площади. Предварительно, один человек погиб на месте, пишет портал G1.

«Два взрыва произошли вечером в среду с интервалом в 20 секунд перед Федеральным верховным судом в Бразилиа. Район был изолирован», — сказано в материале G1. Сообщается, что на месте работают пожарные и военные, погиб один человек.

По информации службы безопасности Палаты депутатов Бразилии, произошел взрыв авто на парковке, расположенной между зданием суда и зданием конгресса. Подробности и причины инцидента на данный момент не уточняются.

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Два мощных взрыва прогремели в столице Бразилии рядом со зданиями верховного суда и палаты депутатов на центральной площади. Предварительно, один человек погиб на месте, пишет портал G1. «Два взрыва произошли вечером в среду с интервалом в 20 секунд перед Федеральным верховным судом в Бразилиа. Район был изолирован», — сказано в материале G1. Сообщается, что на месте работают пожарные и военные, погиб один человек. По информации службы безопасности Палаты депутатов Бразилии, произошел взрыв авто на парковке, расположенной между зданием суда и зданием конгресса. Подробности и причины инцидента на данный момент не уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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