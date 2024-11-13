В Бразилии после двух мощных взрывов в столице задействовали военных и пожарных

Два мощных взрыва прогремели в столице Бразилии рядом со зданиями верховного суда и палаты депутатов на центральной площади. Предварительно, один человек погиб на месте, пишет портал G1.
«Два взрыва произошли вечером в среду с интервалом в 20 секунд перед Федеральным верховным судом в Бразилиа. Район был изолирован», — сказано в материале G1. Сообщается, что на месте работают пожарные и военные, погиб один человек.
По информации службы безопасности Палаты депутатов Бразилии, произошел взрыв авто на парковке, расположенной между зданием суда и зданием конгресса. Подробности и причины инцидента на данный момент не уточняются.
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