13 ноября 2024

На свердловской трассе в ДТП погибли пять человек, трое ранены. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла на трассе Серов - Североуральск - Ивдель (архивное фото)
Авария произошла на трассе Серов - Североуральск - Ивдель (архивное фото) Фото:

В Свердловской области на трассе Серов — Североуральск — Ивдель ночью 14 ноября Kia столкнулась с грузовой «Газелью». В результате аварии погибли водитель и четыре пассажира Kia, сообщает отдел пропаганды ГАИ Свердловской области.

«Трагедия произошла около 03:00 часов вблизи Волчанска. По предварительным данным, на данном участке столкнулись автомобиль Kia и грузовая „Газель“. В результате автокатастрофы в машине Kia погибли пять человек: три женщины и двое мужчин, их личности в настоящий момент устанавливают сотрудники полиции», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Водитель и два пассажира «Газели» с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу, им оказывается необходимая помощь. На месте происшествия работают следователи и руководство местного ОВД и МЧС. Движение транспорта в сторону Североуральска временно ограничено. По факту ДТП назначено расследование.

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В Свердловской области на трассе Серов — Североуральск — Ивдель ночью 14 ноября Kia столкнулась с грузовой «Газелью». В результате аварии погибли водитель и четыре пассажира Kia, сообщает отдел пропаганды ГАИ Свердловской области. «Трагедия произошла около 03:00 часов вблизи Волчанска. По предварительным данным, на данном участке столкнулись автомобиль Kia и грузовая „Газель“. В результате автокатастрофы в машине Kia погибли пять человек: три женщины и двое мужчин, их личности в настоящий момент устанавливают сотрудники полиции», — говорится в Telegram-канале ведомства. Водитель и два пассажира «Газели» с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу, им оказывается необходимая помощь. На месте происшествия работают следователи и руководство местного ОВД и МЧС. Движение транспорта в сторону Североуральска временно ограничено. По факту ДТП назначено расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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