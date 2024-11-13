В Свердловской области на трассе Серов — Североуральск — Ивдель ночью 14 ноября Kia столкнулась с грузовой «Газелью». В результате аварии погибли водитель и четыре пассажира Kia, сообщает отдел пропаганды ГАИ Свердловской области.
«Трагедия произошла около 03:00 часов вблизи Волчанска. По предварительным данным, на данном участке столкнулись автомобиль Kia и грузовая „Газель“. В результате автокатастрофы в машине Kia погибли пять человек: три женщины и двое мужчин, их личности в настоящий момент устанавливают сотрудники полиции», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Водитель и два пассажира «Газели» с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу, им оказывается необходимая помощь. На месте происшествия работают следователи и руководство местного ОВД и МЧС. Движение транспорта в сторону Североуральска временно ограничено. По факту ДТП назначено расследование.
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