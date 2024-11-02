Челябинские предприятия ищут токарей на зарплату от 155 тысяч рублей

03 ноября 2024 в 05:06 Размер текста - 17 +

Токарям в Челябинской области предложили высокие зарплаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области на производства требуются десятки специалистов с опытом работы на токарных станках. Им готовы предложить заработную плату от 155 тысяч на руки. Соответствующая информация размещена на площадке интернет-рекрутмента HeadHunter. «Работа в городе Миасс на токарном станке 16к20. Стаж работы от двух лет, требование — от 4 разряда. Вахта 60/30 — от 155 тысяч на руки», — сообщается на сайте. Еще одно предприятие, располагающееся в Челябинске, готово принять токарей для изготовление плоских фланцев по 14 квалитету. Работнику, который имеет опыт работы на производстве от одного года, умеет читать чертежи и пользоваться мерительным инструментом, предлагают зарплату от 135 тысяч рублей. Кузнечно-прессовый завод, также находящийся в Челябинске, заявляет зарплату токарям от 100 до 150 тысяч рублей. У претендента, который согласен работать по графику 2/2, при приеме попросят квалификационное удостоверение. Всего по региону на платформе HeadHunter размещено около 300 вакансий для токарей. При этом специалисты необходимы не только на предприятия Челябинской области, но и на другие территории России. Сотрудникам, готовым работать вахтовым методом, обещают платить от 210 тысяч на руки. Как ранее сообщало URA.RU, заводу УВЗ в Челябинске требуются сотни рабочих на зарплату до 120 тысяч. Самым высоким предложением стала заработная плата главного металлурга, которому предлагают от 200 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области на производства требуются десятки специалистов с опытом работы на токарных станках. Им готовы предложить заработную плату от 155 тысяч на руки. Соответствующая информация размещена на площадке интернет-рекрутмента HeadHunter. «Работа в городе Миасс на токарном станке 16к20. Стаж работы от двух лет, требование — от 4 разряда. Вахта 60/30 — от 155 тысяч на руки», — сообщается на сайте. Еще одно предприятие, располагающееся в Челябинске, готово принять токарей для изготовление плоских фланцев по 14 квалитету. Работнику, который имеет опыт работы на производстве от одного года, умеет читать чертежи и пользоваться мерительным инструментом, предлагают зарплату от 135 тысяч рублей. Кузнечно-прессовый завод, также находящийся в Челябинске, заявляет зарплату токарям от 100 до 150 тысяч рублей. У претендента, который согласен работать по графику 2/2, при приеме попросят квалификационное удостоверение. Всего по региону на платформе HeadHunter размещено около 300 вакансий для токарей. При этом специалисты необходимы не только на предприятия Челябинской области, но и на другие территории России. Сотрудникам, готовым работать вахтовым методом, обещают платить от 210 тысяч на руки. Как ранее сообщало URA.RU, заводу УВЗ в Челябинске требуются сотни рабочих на зарплату до 120 тысяч. Самым высоким предложением стала заработная плата главного металлурга, которому предлагают от 200 тысяч рублей.