Челябинца, зарезавшего беременную на глазах у ребенка, отправили в колонию. Фото, видео

14 ноября 2024 в 11:09 Размер текста - 17 +

Сергей Маслов отправится в колонию строгого режима на 15 лет Фото: Павел Сидоров © URA.RU Жителя Челябинска Сергея Маслова, признанного виновным в убийстве беременной подруги на глазах ее четырехлетней дочери, 14 ноября отправили в колонию на 15 лет. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Признать Сергея Маслова виновным. Назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — зачитал приговор судья Максим Хребтов. Также суд удовлетворил гражданский иск на более чем десять миллионов рублей. С осужденного в пользу каждого из пяти потерпевших взыскано по два миллиона рублей. Еще свыше 120 тысяч рублей Маслов должен выплатить в счет материального вреда. Маслов зарезал знакомую в августе 2022 года. Мужчину не остановили ни слова женщины о беременности, ни присутствие в комнате ее 4-летней дочери. Он нанес не менее 20 ударов ножом. Все произошло на фоне влюбленности Маслова в жертву. При этом, когда мужчина узнал, что чувства не взаимны — стал «сталкерить» женщину, преследовал ее, ждал у подъезда. После задержания Маслова отправили на психиатрическую экспертизу, которая установила, что в момент убийства мужчина был невменяем. По приговору суда он должен был быть отправлен на лечение. Но повторная экспертиза выявила, что Маслов осознавал свои действия, когда убивал женщину. Его начали судить заново, но уже без шансов отправиться на лечение вместо колонии. Сергея Маслова приговорили к 15 годам колонии строгого режима Фото: Павел Сидоров © URA.RU В счет морального вреда подсудимый должен по два миллиона каждому из пяти потерпевших Фото: Павел Сидоров © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителя Челябинска Сергея Маслова, признанного виновным в убийстве беременной подруги на глазах ее четырехлетней дочери, 14 ноября отправили в колонию на 15 лет. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Признать Сергея Маслова виновным. Назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — зачитал приговор судья Максим Хребтов. Также суд удовлетворил гражданский иск на более чем десять миллионов рублей. С осужденного в пользу каждого из пяти потерпевших взыскано по два миллиона рублей. Еще свыше 120 тысяч рублей Маслов должен выплатить в счет материального вреда. Маслов зарезал знакомую в августе 2022 года. Мужчину не остановили ни слова женщины о беременности, ни присутствие в комнате ее 4-летней дочери. Он нанес не менее 20 ударов ножом. Все произошло на фоне влюбленности Маслова в жертву. При этом, когда мужчина узнал, что чувства не взаимны — стал «сталкерить» женщину, преследовал ее, ждал у подъезда. После задержания Маслова отправили на психиатрическую экспертизу, которая установила, что в момент убийства мужчина был невменяем. По приговору суда он должен был быть отправлен на лечение. Но повторная экспертиза выявила, что Маслов осознавал свои действия, когда убивал женщину. Его начали судить заново, но уже без шансов отправиться на лечение вместо колонии.