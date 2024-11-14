Mash: Пугачева бросила заказчиков, боясь шумихи в СМИ

Певица Алла Пугачева отказалась работать с двумя крупными заказчиками и выступать на корпоративах, боясь обсуждения в СМИ. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Автор поста отмечает, что выступать с Примадонной отказались и музыканты, якобы из-за ее неоднозначного имиджа.
«Самоотмена Примадонны связана с нежеланием попасть в скандал. Алла боится, что видео с выступления сольют и расфорсят (распространят — прим. URA.RU) примерно везде», — сказано в публикации telegram-канала Mash. В посте сказано, что крупные заказы Пугачевой поступают до сих пор. За одно выступление эстрадная певица просит от 200 тысяч евро.
В райдер певица включила перелет бизнес-классом, охрана, авто Rolls-Royce или Maybach. Изначально заказчики на условия согласились, однако потом передумали заключать сделку.
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