13 ноября 2024

В Перми египтянин открыл новый ресторан с индийской и арабской кухней

В Перми открылся второй ресторан «Али falafel»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Перми появилось новое место с индийской кухней (архивное фото)
В Перми появилось новое место с индийской кухней (архивное фото) Фото:

В Перми открылся второй ресторан «Али falafel», которым владеет египтянин Мохамед Али. В его заведениях подают блюда индийской и арабской кухни.

«В Перми в здании на ул. Екатерининская открылся второй ресторан „Али falafel“ — с индийской и арабской кухней. Как рассказал владелец „Али falafel“ ресторатор Мохамед Али, это заведение большей площади, чем первый проект на ул. Ленина», — пишет ИА «Текст».

Мохамед Али начал свой бизнес в Перми в 2015 году с фалафельной, которая работала в формате фастфуда. Позже у него открылся первый полноценный ресторан.

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В Перми открылся второй ресторан «Али falafel», которым владеет египтянин Мохамед Али. В его заведениях подают блюда индийской и арабской кухни. «В Перми в здании на ул. Екатерининская открылся второй ресторан „Али falafel“ — с индийской и арабской кухней. Как рассказал владелец „Али falafel“ ресторатор Мохамед Али, это заведение большей площади, чем первый проект на ул. Ленина», — пишет ИА «Текст». Мохамед Али начал свой бизнес в Перми в 2015 году с фалафельной, которая работала в формате фастфуда. Позже у него открылся первый полноценный ресторан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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