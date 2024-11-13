В Перми египтянин открыл новый ресторан с индийской и арабской кухней

В Перми появилось новое место с индийской кухней (архивное фото)
В Перми открылся второй ресторан «Али falafel», которым владеет египтянин Мохамед Али. В его заведениях подают блюда индийской и арабской кухни.
«В Перми в здании на ул. Екатерининская открылся второй ресторан „Али falafel“ — с индийской и арабской кухней. Как рассказал владелец „Али falafel“ ресторатор Мохамед Али, это заведение большей площади, чем первый проект на ул. Ленина», — пишет ИА «Текст».
Мохамед Али начал свой бизнес в Перми в 2015 году с фалафельной, которая работала в формате фастфуда. Позже у него открылся первый полноценный ресторан.
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