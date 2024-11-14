Статусный свердловский священник предложил изменить KPI для губернаторов

Священник Миняйло предложил оценивать губернаторов по рождаемости
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Максим Миняйло хочет привлечь внимание к проблеме с рождаемостью в России
Максим Миняйло хочет привлечь внимание к проблеме с рождаемостью в России Фото:

Старший священник Храма-на-Крови (Екатеринбург) Максим Миняйло считает, что оценивать глав регионов нужно не по привлеченным доходам, а по ситуации с рождаемостью. Об этом он заявил на полях форума «Города России», передает корреспондент URA.RU.

«Надо думать, что делать с рождаемостью... В 2023 году было построено рекордное количество квадратных метров жилья, идет уплотнение, но ни одного земельного участка Екатеринбургская епархия под храмы не получила. У нас развиваются целые районы — Солнечный, например, но там не запроектировано зонирование под храм. В Академическом два маленьких храма. Вы нуждаетесь в наших проповедях, но мы не можем создать определенную сетку, которая кому нужна — нам? Градостроительная ситуация подталкивает церковь к конфликту с народом. Надо, чтобы KPI у губернатора был не доходная часть, а рождаемость», — предложил он.

В этом же выступлении Миняйло предложить отменить материнский капитал, а вместо него выплачивать женщинам МРОТ на каждого ребенка. Тему он поднял на тематической сессии, в которой также участвовал глава Совета правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. Обсуждали, как на местном уровне сохранить и развивать традиционные российские духовно-нравственные ценности. Больше новостей с форума «Города России» — в отдельном сюжете URA.RU.

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Старший священник Храма-на-Крови (Екатеринбург) Максим Миняйло считает, что оценивать глав регионов нужно не по привлеченным доходам, а по ситуации с рождаемостью. Об этом он заявил на полях форума «Города России», передает корреспондент URA.RU. «Надо думать, что делать с рождаемостью... В 2023 году было построено рекордное количество квадратных метров жилья, идет уплотнение, но ни одного земельного участка Екатеринбургская епархия под храмы не получила. У нас развиваются целые районы — Солнечный, например, но там не запроектировано зонирование под храм. В Академическом два маленьких храма. Вы нуждаетесь в наших проповедях, но мы не можем создать определенную сетку, которая кому нужна — нам? Градостроительная ситуация подталкивает церковь к конфликту с народом. Надо, чтобы KPI у губернатора был не доходная часть, а рождаемость», — предложил он. В этом же выступлении Миняйло предложить отменить материнский капитал, а вместо него выплачивать женщинам МРОТ на каждого ребенка. Тему он поднял на тематической сессии, в которой также участвовал глава Совета правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. Обсуждали, как на местном уровне сохранить и развивать традиционные российские духовно-нравственные ценности. Больше новостей с форума «Города России» — в отдельном сюжете URA.RU.
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