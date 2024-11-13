Суд вынес приговор жительнице ХМАО, устроившей поджог на выборах президента

Жительницу Когалыма, которая пыталась сжечь бюллетени на избирательном участке во время выборов президента, приговорили к одному году и двум месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Но суд учел время, которое югорчанка провела под стражей, поэтому женщину освободят от наказания.
«Время нахождения подсудимой под стражей по данному уголовному делу с учетом правил зачета наказания, установленных пунктом „в “ части 3.1 статьи 72 УК РФ, к моменту вынесения приговора поглощает назначенное наказание», — говорится в материалах суда. Один день содержания под стражей ей засчитали за два в колонии-поселении.
Ранее URA.RU рассказывало, что женщина пыталась сжечь ящик для голосования с помощью бутылки с зажигательной смесью в первый день выборов в марте. Огонь успели потушить, а нарушительницу задержали.
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