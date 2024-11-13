13 ноября 2024

Суд вынес приговор жительнице ХМАО, устроившей поджог на выборах президента

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд вынес приговор жительнице Когалыма за поджег на выборах
Суд вынес приговор жительнице Когалыма за поджег на выборах Фото:

Жительницу Когалыма, которая пыталась сжечь бюллетени на избирательном участке во время выборов президента, приговорили к одному году и двум месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Но суд учел время, которое югорчанка провела под стражей, поэтому женщину освободят от наказания.

«Время нахождения подсудимой под стражей по данному уголовному делу с учетом правил зачета наказания, установленных пунктом „в “ части 3.1 статьи 72 УК РФ, к моменту вынесения приговора поглощает назначенное наказание», — говорится в материалах суда. Один день содержания под стражей ей засчитали за два в колонии-поселении.

Ранее URA.RU рассказывало, что женщина пыталась сжечь ящик для голосования с помощью бутылки с зажигательной смесью в первый день выборов в марте. Огонь успели потушить, а нарушительницу задержали.

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Жительницу Когалыма, которая пыталась сжечь бюллетени на избирательном участке во время выборов президента, приговорили к одному году и двум месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Но суд учел время, которое югорчанка провела под стражей, поэтому женщину освободят от наказания. «Время нахождения подсудимой под стражей по данному уголовному делу с учетом правил зачета наказания, установленных пунктом „в “ части 3.1 статьи 72 УК РФ, к моменту вынесения приговора поглощает назначенное наказание», — говорится в материалах суда. Один день содержания под стражей ей засчитали за два в колонии-поселении. Ранее URA.RU рассказывало, что женщина пыталась сжечь ящик для голосования с помощью бутылки с зажигательной смесью в первый день выборов в марте. Огонь успели потушить, а нарушительницу задержали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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