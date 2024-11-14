Прокуратура требует закрыть в Перми незаконный ломбард

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Иск прокуратуры о закрытии комиссионного магазина будет рассматривать пермский суд
Иск прокуратуры о закрытии комиссионного магазина будет рассматривать пермский суд Фото:

Прокуратура Мотовилихинского района Перми потребовала закрыть комиссионный магазин, занимавшийся незаконной деятельностью. Речь о выдаче населению потребительских займов. На это у владельцев ломбарда не было разрешения.

«Комиссионным магазином осуществлялась деятельность по предоставлению займов под залог движимого имущества. Учредителем заключаются комиссионные договоры с гражданами, на основании которых предоставляются деньги под залог движимого имущества и процента комиссии. При этом у предпринимателя нет лицензии на осуществление деятельности по предоставлению потребительских займов. Это служит основанием для закрытия», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

Владельца магазина привлекли к административной ответственности за незаконную деятельность по выдаче потребительских кредитов. Также бизнесмена оштрафовали на 30 тысяч рублей. Иск прокуратуры с требованием закрыть ломбард будет рассмотрен судом.

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Прокуратура Мотовилихинского района Перми потребовала закрыть комиссионный магазин, занимавшийся незаконной деятельностью. Речь о выдаче населению потребительских займов. На это у владельцев ломбарда не было разрешения. «Комиссионным магазином осуществлялась деятельность по предоставлению займов под залог движимого имущества. Учредителем заключаются комиссионные договоры с гражданами, на основании которых предоставляются деньги под залог движимого имущества и процента комиссии. При этом у предпринимателя нет лицензии на осуществление деятельности по предоставлению потребительских займов. Это служит основанием для закрытия», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Владельца магазина привлекли к административной ответственности за незаконную деятельность по выдаче потребительских кредитов. Также бизнесмена оштрафовали на 30 тысяч рублей. Иск прокуратуры с требованием закрыть ломбард будет рассмотрен судом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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