Мэр Тюмени анонсировал крупную реконструкцию исторического центра

В Тюмени в 2025 году начнут разрабатывать мастер-план исторической части города. Масштабные изменения анонсировал мэр Максим Афанасьев во время форума в Екатеринбурге 14 ноября.
«Мы поставили задачу разработать мастер-план исторической части города, который ответит на все наши вопросы. В том числе повлияет на раскрытие той айдентики, которая не до конца комплексно представлена как для жителей, так и для гостей города. Мы исторически были и остаемся первым городом Сибири, это и будет являться концепцией мастер-плана», — рассказал участникам мероприятия «Города России: локомотивы роста» Афанасьев.
Ранее URA.RU писало, что в рамках реконструкции изменят фасады зданий и общественных пространств в центре Тюмени. К разработке подключились крупные местные застройщики.
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