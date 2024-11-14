Мэр Тюмени анонсировал крупную реконструкцию исторического центра

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Исторический центр города ждут большие перемены
Исторический центр города ждут большие перемены Фото:

В Тюмени в 2025 году начнут разрабатывать мастер-план исторической части города. Масштабные изменения анонсировал мэр Максим Афанасьев во время форума в Екатеринбурге 14 ноября.

«Мы поставили задачу разработать мастер-план исторической части города, который ответит на все наши вопросы. В том числе повлияет на раскрытие той айдентики, которая не до конца комплексно представлена как для жителей, так и для гостей города. Мы исторически были и остаемся первым городом Сибири, это и будет являться концепцией мастер-плана», — рассказал участникам мероприятия «Города России: локомотивы роста» Афанасьев.

Ранее URA.RU писало, что в рамках реконструкции изменят фасады зданий и общественных пространств в центре Тюмени. К разработке подключились крупные местные застройщики. 

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В Тюмени в 2025 году начнут разрабатывать мастер-план исторической части города. Масштабные изменения анонсировал мэр Максим Афанасьев во время форума в Екатеринбурге 14 ноября. «Мы поставили задачу разработать мастер-план исторической части города, который ответит на все наши вопросы. В том числе повлияет на раскрытие той айдентики, которая не до конца комплексно представлена как для жителей, так и для гостей города. Мы исторически были и остаемся первым городом Сибири, это и будет являться концепцией мастер-плана», — рассказал участникам мероприятия «Города России: локомотивы роста» Афанасьев. Ранее URA.RU писало, что в рамках реконструкции изменят фасады зданий и общественных пространств в центре Тюмени. К разработке подключились крупные местные застройщики. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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