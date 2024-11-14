Курс доллара пробил отметку в 100 рублей

14 ноября 2024 в 17:32 Размер текста - 17 +

Доллар теперь стоит больше 100 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курс доллара теперь стоит выше 100 рублей. Это следует из данных инвестиционной платформы. «Стоимость доллара — 100,2428», — говорится на сайте Investing.com. Такого скачка не было несколько месяцев. Спустя несколько минут курс вернулся к отметке в 99,7. Сейчас Центробанк сам регулирует цену доллара по отношению к рублю. Это стало следствием санкций США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курс доллара теперь стоит выше 100 рублей. Это следует из данных инвестиционной платформы. «Стоимость доллара — 100,2428», — говорится на сайте Investing.com. Такого скачка не было несколько месяцев. Спустя несколько минут курс вернулся к отметке в 99,7. Сейчас Центробанк сам регулирует цену доллара по отношению к рублю. Это стало следствием санкций США.