Курс доллара пробил отметку в 100 рублей

Доллар теперь стоит больше 100 рублей
Курс доллара теперь стоит выше 100 рублей. Это следует из данных инвестиционной платформы.
«Стоимость доллара — 100,2428», — говорится на сайте Investing.com. Такого скачка не было несколько месяцев. Спустя несколько минут курс вернулся к отметке в 99,7.
Сейчас Центробанк сам регулирует цену доллара по отношению к рублю. Это стало следствием санкций США.
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