Курс доллара пробил отметку в 100 рублей

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Доллары США. Курган, купюры, деньги, доллары, валюта
Доллар теперь стоит больше 100 рублей Фото:

Курс доллара теперь стоит выше 100 рублей. Это следует из данных инвестиционной платформы.

«Стоимость доллара — 100,2428», — говорится на сайте Investing.com. Такого скачка не было несколько месяцев. Спустя несколько минут курс вернулся к отметке в 99,7.

Сейчас Центробанк сам регулирует цену доллара по отношению к рублю. Это стало следствием санкций США.

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Курс доллара теперь стоит выше 100 рублей. Это следует из данных инвестиционной платформы. «Стоимость доллара — 100,2428», — говорится на сайте Investing.com. Такого скачка не было несколько месяцев. Спустя несколько минут курс вернулся к отметке в 99,7. Сейчас Центробанк сам регулирует цену доллара по отношению к рублю. Это стало следствием санкций США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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