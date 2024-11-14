Женщина ослепла на один глаз после удаление катаракты в Магнитогорске

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Врачи уверяли женщину, что воспаление глаза после удаление катаракты, это нормально
Врачи уверяли женщину, что воспаление глаза после удаление катаракты, это нормально Фото:

Жительница Уфы, 61-летняя Зифа Зинуровна, ослепла на один глаз после операции по удалению катаракты, которую ей провели в частной клинике в Магнитогорске Челябинская область). Стоимость операции составила 100 тысяч рублей. Вскоре после операции у нее начались боли и воспаление, однако медики уверяли, что эти симптомы скоро пройдут.

«Жительница Уфы ослепла на один глаз после операции по удалению катаракты за 100 тысяч рублей», — передает telegram-канал Shot. Несмотря на обещания специалистов, состояние пациентки ухудшалось, и вскоре она полностью потеряла зрение на левом глазу.

Дополнительные обследования в НИИ глазных болезней в Уфе показали, что у Зифы Зинуровны развился гнойный эндофтальмит из-за инфекции, попавшей в глаз во время операции. Женщине пришлось пройти несколько дополнительных операций для устранения гноя и сохранения глазного яблока. В результате она потеряла работу и возможность водить машину и теперь требует от клиники компенсации в размере двух миллионов рублей, а также обратилась с заявлением в Следственный комитет.

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Жительница Уфы, 61-летняя Зифа Зинуровна, ослепла на один глаз после операции по удалению катаракты, которую ей провели в частной клинике в Магнитогорске Челябинская область). Стоимость операции составила 100 тысяч рублей. Вскоре после операции у нее начались боли и воспаление, однако медики уверяли, что эти симптомы скоро пройдут. «Жительница Уфы ослепла на один глаз после операции по удалению катаракты за 100 тысяч рублей», — передает telegram-канал Shot. Несмотря на обещания специалистов, состояние пациентки ухудшалось, и вскоре она полностью потеряла зрение на левом глазу. Дополнительные обследования в НИИ глазных болезней в Уфе показали, что у Зифы Зинуровны развился гнойный эндофтальмит из-за инфекции, попавшей в глаз во время операции. Женщине пришлось пройти несколько дополнительных операций для устранения гноя и сохранения глазного яблока. В результате она потеряла работу и возможность водить машину и теперь требует от клиники компенсации в размере двух миллионов рублей, а также обратилась с заявлением в Следственный комитет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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