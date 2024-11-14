Прокуратура ХМАО подключилась к истории со школьником, который душил ученицу

Прокуратура проверит конфликт между школьниками в Нижневартовске
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура проверит конфликт между школьниками в Нижневартовске
Прокуратура проверит конфликт между школьниками в Нижневартовске Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) прокуратура организовала проверку из-за сообщений, что ученик школы №43 душил одноклассницу. Об этом сообщили в telegram-канале окружного надзорного ведомства.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению уполномоченными органами законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних», — говорится в публикации. Прокуратура также оценит работу сотрудников образовательного учреждения, которые отвечают за жизнь и здоровье школьников.

Ранее URA.RU рассказывало, что полиция тоже взялась за эту историю, организовав свою проверку. В администрации Нижневартовске тем временем подтверждают наличие конфликта между учащимися, однако факт насилия отрицают.

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В Нижневартовске (ХМАО) прокуратура организовала проверку из-за сообщений, что ученик школы №43 душил одноклассницу. Об этом сообщили в telegram-канале окружного надзорного ведомства. «В ходе проверки будет дана оценка исполнению уполномоченными органами законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних», — говорится в публикации. Прокуратура также оценит работу сотрудников образовательного учреждения, которые отвечают за жизнь и здоровье школьников. Ранее URA.RU рассказывало, что полиция тоже взялась за эту историю, организовав свою проверку. В администрации Нижневартовске тем временем подтверждают наличие конфликта между учащимися, однако факт насилия отрицают.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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