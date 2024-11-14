Прокуратура ХМАО подключилась к истории со школьником, который душил ученицу

В Нижневартовске (ХМАО) прокуратура организовала проверку из-за сообщений, что ученик школы №43 душил одноклассницу. Об этом сообщили в telegram-канале окружного надзорного ведомства.
«В ходе проверки будет дана оценка исполнению уполномоченными органами законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних», — говорится в публикации. Прокуратура также оценит работу сотрудников образовательного учреждения, которые отвечают за жизнь и здоровье школьников.
Ранее URA.RU рассказывало, что полиция тоже взялась за эту историю, организовав свою проверку. В администрации Нижневартовске тем временем подтверждают наличие конфликта между учащимися, однако факт насилия отрицают.
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