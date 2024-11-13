Полиция ХМАО взялась за историю со школьником, который душил одноклассницу

В Нижневартовске полиция организовала проверку из-за истории с школьником, который якобы душил одноклассницу, рассказали URA.RU в окружном УМВД. О самом инциденте горожане сообщили в соцсетях.
«Сообщения [об инциденте в ведомство] не поступали. Сотрудники полиции проводят проверку», — сообщила журналисту агентства пресс-служба ведомства.
Инцидент якобы произошел в школе № 43, говорится в публикации telegram-канала «Нижневартовск/ХМАО». «Высокий восьмиклассник начал душить одноклассницу из-за того, что она что-то сделала. Потом учитель подбежала и начала убирать его руки, затем он пошел к соцпедагогу и по пути разбил дверь кулаком», — сказано в канале.
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