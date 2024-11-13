13 ноября 2024

Полиция ХМАО взялась за историю со школьником, который душил одноклассницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция организовала проверку из-за сообщения об инциденте
Полиция организовала проверку из-за сообщения об инциденте Фото:

В Нижневартовске полиция организовала проверку из-за истории с школьником, который якобы душил одноклассницу, рассказали URA.RU в окружном УМВД. О самом инциденте горожане сообщили в соцсетях.

«Сообщения [об инциденте в ведомство] не поступали. Сотрудники полиции проводят проверку», — сообщила журналисту агентства пресс-служба ведомства.

Инцидент якобы произошел в школе № 43, говорится в публикации telegram-канала «Нижневартовск/ХМАО». «Высокий восьмиклассник начал душить одноклассницу из-за того, что она что-то сделала. Потом учитель подбежала и начала убирать его руки, затем он пошел к соцпедагогу и по пути разбил дверь кулаком», — сказано в канале.

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В Нижневартовске полиция организовала проверку из-за истории с школьником, который якобы душил одноклассницу, рассказали URA.RU в окружном УМВД. О самом инциденте горожане сообщили в соцсетях. «Сообщения [об инциденте в ведомство] не поступали. Сотрудники полиции проводят проверку», — сообщила журналисту агентства пресс-служба ведомства. Инцидент якобы произошел в школе № 43, говорится в публикации telegram-канала «Нижневартовск/ХМАО». «Высокий восьмиклассник начал душить одноклассницу из-за того, что она что-то сделала. Потом учитель подбежала и начала убирать его руки, затем он пошел к соцпедагогу и по пути разбил дверь кулаком», — сказано в канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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