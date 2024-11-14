Пассажирам пришлось идти пешком (архивное фото)
В Екатеринбурге вечером 14 ноября у трамваев на ВИЗе пропало напряжение. Движение встало на улице Кирова, а пассажиры пошли пешком. Об этом рассказал очевидец.
«На Кирова выстроилась целая очередь из трамваев. Напряжения нет, людям приходится идти пешком», — передает telegram-канал «Дно Исети» слова собеседника.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в диспетчерскую трамвайно-троллейбусного управления. На момент публикации ответ не поступил.
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