В Екатеринбурге у трамваев пропало напряжение, движение стоит. Видео

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Майский снег. Екатеринбург , непогода, общественный транспорт, снегопад, трамвай
Пассажирам пришлось идти пешком (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 14 ноября у трамваев на ВИЗе пропало напряжение. Движение встало на улице Кирова, а пассажиры пошли пешком. Об этом рассказал очевидец.

«На Кирова выстроилась целая очередь из трамваев. Напряжения нет, людям приходится идти пешком», — передает telegram-канал «Дно Исети» слова собеседника.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в диспетчерскую трамвайно-троллейбусного управления. На момент публикации ответ не поступил.

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В Екатеринбурге вечером 14 ноября у трамваев на ВИЗе пропало напряжение. Движение встало на улице Кирова, а пассажиры пошли пешком. Об этом рассказал очевидец. «На Кирова выстроилась целая очередь из трамваев. Напряжения нет, людям приходится идти пешком», — передает telegram-канал «Дно Исети» слова собеседника. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в диспетчерскую трамвайно-троллейбусного управления. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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