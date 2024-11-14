В Челябинской области скончался экс-председатель правительства Южной Осетии. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вадим Бровцев руководил правительством Южной Осетии в 2009-2012 годах
Вадим Бровцев руководил правительством Южной Осетии в 2009-2012 годах Фото:

В Челябинской области скоропостижно скончался бизнесмен из Озерска Вадим Бровцев, руководивший правительством Южной Осетии в 2009-2012 годах. О его смерти сообщается в соцсетях. Источники URA.RU подтвердили эту информацию.

«В возрасте 55 лет скоропостижно скончался известный озерский предприниматель Вадим Бровцев. С 1996 по 2005 год он был депутатом городского собрания Озерска, также руководил компаний „Вермикулит“. В 2009 году Вадим Бровцев стал премьером Южной Осетии, а позже стал и.о . президента республики», — говорится в сообщении, которое разместили в паблике «Говорит Озерск» в соцсети «ВКонтакте» друзья Бровцева.

Компания Бровцева в последнее время занималась строительством в Сочи и на озере Тургояк в Челябинской области. Согласно сервису СБИС, Бровцеву принадлежит фирма «Техпроект», а ранее он владел целым рядом активов.

Источник URA.RU сообщают, что Бровцев скончался от сердечного приступа, когда находился на озере Тургояк. Бровцев возглавил правительство Южной Осетии 5 августа 2009 года. На эту должность его порекомендовал Минрегион РФ, курирующий восстановление республики. Несколько месяцев, с 11 декабря 2011 года по 19 апреля 2012 года, Бровцев исполнял обязанности президента Южной Осетии. Затем вернулся в Россию и занялся в Озерске бизнесом.

Бровцев скончался от сердечного приступа, когда находился на озере Тургояк
Бровцев скончался от сердечного приступа, когда находился на озере Тургояк
Фото:

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В Челябинской области скоропостижно скончался бизнесмен из Озерска Вадим Бровцев, руководивший правительством Южной Осетии в 2009-2012 годах. О его смерти сообщается в соцсетях. Источники URA.RU подтвердили эту информацию. «В возрасте 55 лет скоропостижно скончался известный озерский предприниматель Вадим Бровцев. С 1996 по 2005 год он был депутатом городского собрания Озерска, также руководил компаний „Вермикулит“. В 2009 году Вадим Бровцев стал премьером Южной Осетии, а позже стал и.о . президента республики», — говорится в сообщении, которое разместили в паблике «Говорит Озерск» в соцсети «ВКонтакте» друзья Бровцева. Компания Бровцева в последнее время занималась строительством в Сочи и на озере Тургояк в Челябинской области. Согласно сервису СБИС, Бровцеву принадлежит фирма «Техпроект», а ранее он владел целым рядом активов. Источник URA.RU сообщают, что Бровцев скончался от сердечного приступа, когда находился на озере Тургояк. Бровцев возглавил правительство Южной Осетии 5 августа 2009 года. На эту должность его порекомендовал Минрегион РФ, курирующий восстановление республики. Несколько месяцев, с 11 декабря 2011 года по 19 апреля 2012 года, Бровцев исполнял обязанности президента Южной Осетии. Затем вернулся в Россию и занялся в Озерске бизнесом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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