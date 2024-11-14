Глава подмосковного Фонда капремонта отправлен в СИЗО

Генеральный директор Фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов отправлен в следственный изолятор. Ему предъявлены обвинения в коррупции.
«Суд в Москве отправил в СИЗО Валерия Николова», — сообщает «Коммерсант». Ему грозит тюремное заключение от восьми до 15 лет за получение взятки в крупном размере. Это дело возникло после признательных показаний его заместителя Мстислава Дымнича, который был арестован ранее за аналогичное преступление.
Следствие считает, что у чиновников была преступная схема получения взяток от подрядчиков, занимающихся ремонтом многоквартирных домов. Фонд был создан в 2013 году, а Николов возглавил его в 2018 году.
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