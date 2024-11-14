Глава подмосковного Фонда капремонта отправлен в СИЗО

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Николов отправлен в СИЗО
Николов отправлен в СИЗО Фото:

Генеральный директор Фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов отправлен в следственный изолятор. Ему предъявлены обвинения в коррупции.

«Суд в Москве отправил в СИЗО Валерия Николова», — сообщает «Коммерсант». Ему грозит тюремное заключение от восьми до 15 лет за получение взятки в крупном размере. Это дело возникло после признательных показаний его заместителя Мстислава Дымнича, который был арестован ранее за аналогичное преступление.

Следствие считает, что у чиновников была преступная схема получения взяток от подрядчиков, занимающихся ремонтом многоквартирных домов. Фонд был создан в 2013 году, а Николов возглавил его в 2018 году.

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Генеральный директор Фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов отправлен в следственный изолятор. Ему предъявлены обвинения в коррупции. «Суд в Москве отправил в СИЗО Валерия Николова», — сообщает «Коммерсант». Ему грозит тюремное заключение от восьми до 15 лет за получение взятки в крупном размере. Это дело возникло после признательных показаний его заместителя Мстислава Дымнича, который был арестован ранее за аналогичное преступление. Следствие считает, что у чиновников была преступная схема получения взяток от подрядчиков, занимающихся ремонтом многоквартирных домов. Фонд был создан в 2013 году, а Николов возглавил его в 2018 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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