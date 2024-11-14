14 ноября 2024

Как изменились цены на такси в Курганской области за последние пять лет. Скрин

В Курганской области цены на такси за последние пять лет выросли вдвое
© Служба новостей «URA.RU»
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Средние цены на такси выросли вдвое
Средние цены на такси выросли вдвое Фото:

В Курганской за последние пять лет цены на такси выросли вдвое. Об этом свидетельствуют данные сайта государственной статистики ЕМИСС, где отображаются средние потребительские цены на товары и услуги.

«В январе 2020 года километр пути в среднем стоил 15,15 рублей. В течение года самое большое повышение произошло в ноябре — до 16,52 рублей. В феврале 2021 года наблюдалось даже небольшое снижение, однако затем цены стали повышаться более стремительно. Так, уже к декабрю 2022 года километр поездки обходился 20,97, к концу 2023 — 27,85, а в июле 2024 — 28,5 рублей», — сообщается на сайте госстатистики ЕМИСС.

Если перевести в поездку протяженностью, например, пять километров, то за нее пассажирам придется выложить около 150 рублей, тогда как пять лет назад аналогичная поездка обошлась бы в 75 рублей. К концу 2024 года в Кургане наблюдались такие скачки цен, которые не идут ни в какое сравнение со среднестатистическими. Так, к примеру, в октябре от центра до Заозерного за поездку в час-пик предлагалось заплатить почти 1000 рублей.

Кроме этого, постоянные пользователи такси знают, что по факту цены на услуги перевозок, как правило, выше среднестатистических. Водители выжидают, когда пользователи добавят стоимость поездки, и принципиально не едут на дешевые заказы. Но и таксистов понять можно: расходы на топливо, запчасти, страховки, лицензии и т.д. выливаются в круглую сумму, которая не всегда окупается.

Динамика средних цен за километр пути
Динамика средних цен за километр пути
Фото:

Ранее URA.RU писало о том, что Депутат Госдумы Сергей Лисовский предложил пересмотреть требования закона о такси с учетом особенностей таких малых городов, как Курган. Он указал, что условия работы для таксистов стали слишком сложными, а покупательская способность в регионе невелика.

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В Курганской за последние пять лет цены на такси выросли вдвое. Об этом свидетельствуют данные сайта государственной статистики ЕМИСС, где отображаются средние потребительские цены на товары и услуги. «В январе 2020 года километр пути в среднем стоил 15,15 рублей. В течение года самое большое повышение произошло в ноябре — до 16,52 рублей. В феврале 2021 года наблюдалось даже небольшое снижение, однако затем цены стали повышаться более стремительно. Так, уже к декабрю 2022 года километр поездки обходился 20,97, к концу 2023 — 27,85, а в июле 2024 — 28,5 рублей», — сообщается на сайте госстатистики ЕМИСС. Если перевести в поездку протяженностью, например, пять километров, то за нее пассажирам придется выложить около 150 рублей, тогда как пять лет назад аналогичная поездка обошлась бы в 75 рублей. К концу 2024 года в Кургане наблюдались такие скачки цен, которые не идут ни в какое сравнение со среднестатистическими. Так, к примеру, в октябре от центра до Заозерного за поездку в час-пик предлагалось заплатить почти 1000 рублей. Кроме этого, постоянные пользователи такси знают, что по факту цены на услуги перевозок, как правило, выше среднестатистических. Водители выжидают, когда пользователи добавят стоимость поездки, и принципиально не едут на дешевые заказы. Но и таксистов понять можно: расходы на топливо, запчасти, страховки, лицензии и т.д. выливаются в круглую сумму, которая не всегда окупается. Ранее URA.RU писало о том, что Депутат Госдумы Сергей Лисовский предложил пересмотреть требования закона о такси с учетом особенностей таких малых городов, как Курган. Он указал, что условия работы для таксистов стали слишком сложными, а покупательская способность в регионе невелика.
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© Служба новостей «URA.RU»
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