Курганских следователей вызвали в суд по делу адвоката Толстиковой

Несколько курганских следователей вызваны в качестве свидетелей по уголовному делу адвоката Марины Толстиковой. Они будут давать показания в деле о воспрепятствовании производства предварительного расследования. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на судебном заседании.
«В суд явились свидетели Олейников, Артес. Не явились свидетели Алиев, Прохоров, Попова», — проинформировала участников процесса судья Эльвира Садыкова. Александр Олейников является руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел курганского СУ СК. Следователь Магомед Алиев работает в этом же отделе.
Помимо части свидетелей, на суд не явилась сама обвиняемая Толстикова. Она через своих защитников передала справку о болезни, из-за которой не может присутствовать в суде. Слушание дела было отложено с согласия сторон.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане возбудили уголовное дело на адвоката. Марину Толстикову обвинили в самовольном изъятии вещдока в виде телефона. По данным следствия, женщина забрала телефон своего клиента у следователя и вышла с ним из здания следкома. Якобы она удалила с него ценную для следователей информацию.
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