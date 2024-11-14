Бастрыкин заступился за бойцов СВО, живущих в аварийных домах в ХМАО

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подчиненным представить доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийных домов в Нефтеюганском районе. Югорчанам, в числе которых — бойцы СВО, отказывают в новом жилье и компенсациях. Об этом сообщил telegram-канал ведомства «Информационный центр СК России».
«Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по ХМАО–Югре Михаила Мокшина доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах. Кроме того, Бастрыкин поручил Мокшину доложить о причинах допущенной волокиты», — следует из сообщения.
С жалобами на аварийные дома жители Нефтеюганского района, в том числе участники СВО, обратились к самому Бастрыкину. Они боятся остаться без единственного жилья, поскольку получают отказы в новых квартирах, компенсациях и субсидиях. «Из-за внесения в документы недостоверных сведений военнослужащие, принимающие участие в боевых действиях, лишаются возможности реализовать свои права на льготных условиях. Многочисленные обращения в администрацию результатов не принесли», — добавили в инфоцентре Следкома.
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