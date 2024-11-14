14 ноября 2024

Бастрыкин заступился за бойцов СВО, живущих в аварийных домах в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бойцы СВО пожаловались Бастрыкину на отказ в расселении аварийных домов в ХМАО
Бойцы СВО пожаловались Бастрыкину на отказ в расселении аварийных домов в ХМАО Фото:

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подчиненным представить доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийных домов в Нефтеюганском районе. Югорчанам, в числе которых — бойцы СВО, отказывают в новом жилье и компенсациях. Об этом сообщил telegram-канал ведомства «Информационный центр СК России».

«Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по ХМАО–Югре Михаила Мокшина доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах. Кроме того, Бастрыкин поручил Мокшину доложить о причинах допущенной волокиты», — следует из сообщения.

С жалобами на аварийные дома жители Нефтеюганского района, в том числе участники СВО, обратились к самому Бастрыкину. Они боятся остаться без единственного жилья, поскольку получают отказы в новых квартирах, компенсациях и субсидиях. «Из-за внесения в документы недостоверных сведений военнослужащие, принимающие участие в боевых действиях, лишаются возможности реализовать свои права на льготных условиях. Многочисленные обращения в администрацию результатов не принесли», — добавили в инфоцентре Следкома.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» — у нас всегда свежие события ХМАО. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подчиненным представить доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийных домов в Нефтеюганском районе. Югорчанам, в числе которых — бойцы СВО, отказывают в новом жилье и компенсациях. Об этом сообщил telegram-канал ведомства «Информационный центр СК России». «Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по ХМАО–Югре Михаила Мокшина доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах. Кроме того, Бастрыкин поручил Мокшину доложить о причинах допущенной волокиты», — следует из сообщения. С жалобами на аварийные дома жители Нефтеюганского района, в том числе участники СВО, обратились к самому Бастрыкину. Они боятся остаться без единственного жилья, поскольку получают отказы в новых квартирах, компенсациях и субсидиях. «Из-за внесения в документы недостоверных сведений военнослужащие, принимающие участие в боевых действиях, лишаются возможности реализовать свои права на льготных условиях. Многочисленные обращения в администрацию результатов не принесли», — добавили в инфоцентре Следкома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...