В Челябинске работавшего в кафе нелегала пытались откупить за 10 тысяч рублей

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За освобождение сотрудника владелец кафе предложил полицейскому 10 тысяч рублей Фото:

В Челябинске владелец одного из кафе быстрого питания пытался откупить сотрудника-мигранта, которого задержали полицейские. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, он предложил за освобождение работника 10 тысяч рублей, за что сам попал под статью.

«За непривлечение работника к административной ответственности он передал сотруднику отдела по вопросам миграции вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. О происшествии было незамедлительно доложено в дежурную часть районного отдела полиции и вызвана следственно-оперативная группа», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Там отметили, что нелегал был задержан в ходе очередной проверки соблюдения миграционного законодательства в павильоне быстрого питания на улице Энтузиастов за работу без трудового договора. Ему грозила административка. Его начальник же, пытаясь «отмазать» сотрудника, попал под уголовку. На него завели дело по ч.1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

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В Челябинске владелец одного из кафе быстрого питания пытался откупить сотрудника-мигранта, которого задержали полицейские. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка, он предложил за освобождение работника 10 тысяч рублей, за что сам попал под статью. «За непривлечение работника к административной ответственности он передал сотруднику отдела по вопросам миграции вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. О происшествии было незамедлительно доложено в дежурную часть районного отдела полиции и вызвана следственно-оперативная группа», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Там отметили, что нелегал был задержан в ходе очередной проверки соблюдения миграционного законодательства в павильоне быстрого питания на улице Энтузиастов за работу без трудового договора. Ему грозила административка. Его начальник же, пытаясь «отмазать» сотрудника, попал под уголовку. На него завели дело по ч.1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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